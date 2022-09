La nueva expulsada de ‘MasterChef Celebrity 7’ dejó claro quién es para ella su ganadora

El picantón de la Lorenzo, un wok murciano que ideó Ruth Lorenzo, no le sirvió para permanecer en MasterChef Celebrity 7. Llegó hasta el final batiéndose en duelo con Isabelle Junot. Una prueba basada en la cocina fusión. Cualquiera de ellas podría haber sido la expulsada.

“Isabelle, estabas contenta con que te tocara la tex mex, pero realmente creemos que no conocías la esencia de esa cocina porque al guacamole, aunque no estaba malo, no era perfecto. Sí has conseguido hacer una masa de topos, los has freído y estaban ricos. Y la hamburguesa de garbanzos, que era la parte tex, el concepto vegano, era buena idea, pero no te ha salido bien”, le decía Jordi Cruz.

“Ruth, tu plato no estaba mal, pero no era el tipo de cocina, no nos ha transportado a esa cocina cañí, oriental, especiada, picantona, sabrosa, gustosa y tenía más de Murcia que de la otra parte oriental que era la que pedíamos. Dicho esto, el aspirante que no continua en las cocinas de MasterChef es… Ruth”, terminaba diciendo Pepe Rodríguez desvelando quién era la tercera expulsada de esta edición tras Emmanuel Esparza y Eduardo Rosa.

“Has estado a dos rayitas Isabelle. Lo sé, estoy en shock y, a la vez, muy agradecida, por esta oportunidad”, decía la concursante que estuvo a punto de abandonar el programa.

Su ganadora

Pepe le preguntaba a Ruth Lorenzo quién creía que iba a ganar el concurso y la cantante se mojó: “Es muy difícil, pero fíjate, por lo que representa, si hay una mujer luchadora allí, tiene nombre y apellido y es Daniela Santiago y me encantaría verla ganar”. Unas palabras que provocaron las lágrimas de la actriz.

“Ella me ha visto ganadora porque sabe lo que luchamos nosotras por nuestra identidad y por permanecer fuertes. No quiero llorar, me pongo muy fea llorando”, aseguraba Daniela.

"Por lo que representa, si hay una mujer luchadora aquí tiene nombre, apellidos y es Daniela Santiago. Me encantaría verla ganar" @RuthLorenzo https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/frD7yTE42q — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

El camino a la expulsión

Ofelia, una vieja conocida del programa, repartió refranes entre los concursantes que tenían que servirles de inspiración para crear sus platos que solo lograron con éxito Patricia Conde y Fernando Andina. Luego les tocó irse a Mérida para elaborar un menú diseñado por el chef Toño Pérez. El equipo de Andina se salvó de ir a la prueba final.

El equipo de Patricia Conde se tuvo que sumergir en la cocina fusión. Nico Abad, elegido como el mejor del equipo por el jurado se salvó a sí mismo. María Escoté, Patricia Conde y Daniela Santiago triunfaron con sus platos y la cosa quedó entre Ruth Lorenzo e Isabelle Junot.

"Me he enamorado del equipo técnico y humano de MasterChef, del jurado, pero, sobre todo, de mis compañeros", aseguraba la cantante cuando fue eliminada. Sus compañeros no pudieron evitar emocionarse. "Orgullosa de haber formado parte de este casting", admitió. "Soy una luchadora que nunca se rinde, y voy a estar cocinando mucho por si acaso vuelvo", aseguraba ante una posible repesca.

Gracias 🤍 La fusión puede que no sea lo mío, yo soy más de huerta. Pero ha sido un placer disfrutar del infierno dulce de @MasterChef_es



¿Nos vemos pronto? pic.twitter.com/ajzjkLlWdH — R U T H (@RuthLorenzo) September 26, 2022

Admitió también que estar metida en este proyecto le había hecho olvidarse por un tiempo de la feroz industria de la música que forma parte de su día a día.