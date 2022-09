Claudia descubre en ‘La isla de las tentaciones 5’ que se lio con un tercer soltero: ‘Javi se muere’

La isla de las tentaciones 5 ya ha arrancado y todavía estamos ubicándonos y conociendo a las parejas. Del primer programa hemos deducido que Javi está super enamorado de Claudia y que ella es consciente de la dependencia que tiene de ella.

Cuando conocieron a los solteros, Claudia no dudó en confesar que en el pasado se había liado con los dos gemelos que han entrado como tentaciones. Y pensamos que ahí se quedaba la historia, pero es que hay un tercero. En el debate de este lunes del programa, Sandra Barneda ha desvelado que hay otro soltero con el que tuvo algo.

“Siento ser dura ahora mismo, pero lo tengo que decir, las que van de que acaban de salir de un convento son las peores”, decía Marta Peñate. “Esa es una chorrada increíble que ha salido de un convento”, decía Jaime, de padre de Claudia, “nadie ha dicho que haya roto un plato o haya dejado de romper un rato o qué relaciones ha tenido, si es que, ni se acordaba de él, que no sé ni de qué lo conoce”.

Con estas palabras hizo un spoiler que provocó la llamada de atención de la presentadora que recordó que solo se puede hablar de lo que se ha visto, nada más.

“En el momento en el que ella reconoce que se dio un beso con los gemelos, en ese momento, ese tentador ya estaba allí, ¿por qué no lo reconoció? Tiene que haber algo más”, comentaba Suso Álvarez. La presentadora aseguraba que hay un motivo.

Reconociendo un problema

Marta Peñate señalaba que la clave era saber si cuando se lio con este tercer soltera ella estaba ya con Javi, o no. “Todavía falta por conocer la identidad del tentador que tuvo ese romance secreto con ella. ¿Por qué Claudia no lo contó por primera vez?”, planteaba Sandra. En seguida daba paso a un vídeo con la respuesta.

En la fiesta de Villa Playa Aitor invita a bailar a Claudia que asegura que lo pasa fatal, que solo le gusta bailar cuando hay mucha gente y nadie la ve. Es entonces cuando empiezan a hablar de si habían coincidido o no y Aitor le recuerda que hubo un beso entre ellos. “¿Tú y yo nos liamos?”, le pregunta ella que no parece recordar nada, “Javi se muere”.

“¿Por qué? Si hace tres años y medio de esto”, le dice Aitor. “Tengo un problema”, les dice Claudia a sus compañeras, “porque me acaba de decir Aitor que él y yo nos liamos”. Y aunque asegura que si no se acuerda no pasó, le sigue dando vueltas al tema.

“Javi sabe que antes yo hacía cosas”, les dice a sus amigas en el baño. Y aunque ellas le recuerdan que es pasado, se ha quedado preocupada. “Cuando Javi se entere de que en el pasado me lie con Aitor le va a molestar porque, además, le he dado la cita, le ha parecido bien y ya no le va a parecer tan bien”, aseguraba.

Veremos qué pasa cuando Javi se entere. Lo que nos preguntamos es si lo de Claudia se va a quedar en tres, o va a seguir sumando líos en la villa.