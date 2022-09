Ya sabemos quiénes han sido los primeros en hacer sonar la sirena en ‘La isla de las tentaciones 5’

En el primer programa de La isla de las tentaciones 5 vimos que la relación entre Mario y Laura no iba viento en popa. De hecho, algo que dijo ella sobre las carencias que había en su historia hizo que él no quisiera despedirse de ella. Así se fueron cada uno a su villa, enfadados y sin decirse adiós.

Por eso no nos ha extrañado saber que él ha sido el primero en sobrepasar los límites y hacer sonar la luz de la tentación en Villa Playa.

Su chica parece sentirse cómoda con Adrián al que ha reconocido que no tiene claro si sigue enamorada o no de su chico. “He hablado muchísimo con Adrián, es un chico al que veo muy observador, lo veo muy distinto al resto, como que hablar con él me libera”, explicaba.

Por su parte, Mario ya se ha fijado en una de las solteras, la que más éxito tuvo en la ceremonia de los collares. “Elena es una chica muy guapa, físicamente es espectacular y, aparte, cuando hablo con ella me calma bastante”, admitía.

Primera luz en Villa Playa

En la fiesta ella le pedía que le perreara y él se negaba porque “tengo novia”, pero acababa pidiéndole que le perreara ella a él y se han puesto muy juntitos. Ahí es cuando ha sobrepasado uno de los límites que marcó su chica y ha sonado la luz en Villa Playa. “La luz verde es la mía”, afirmaba Laura convencida de que es Mario el que no se está portando bien.

Y aunque los solteros le intentaban hacer ver que no tiene que estar pensando en lo que pasa en la otra villa, ella parecía preocupada… o no. “Si es él lo veré, y si es él, que le den por culo”, aseguraba.

Sara le decía a Paola que también creía que esa luz era para Laura. “Todos aquí en la villa piensan que la luz está sonando por Mario, yo incluida, es él”, repetía la implicada.

Primera luz en Villa Paraíso

Pero no solo suenan las luces en Villa Playa. Los chicos también se han llevado una sorpresa cuando ha sonado la luz azul. Tania, se ha marcado unos pasitos con Álvaro y ese era uno de los límites de Samuel que al escuchar la sirena se retira con las manos en la cabeza.

“Me preocupa que haya sonado la luz de la tentación porque ya esté encima de uno, hablando con uno, muy cercano, sin pensar en mí”, se lamentaba Samuel.

“Cuando suena la alarma te da un vuelco al corazón, aunque estoy muy seguro de que de aquí voy a salir con mi novia, pero siempre hay otra parte en tu cabeza que dice ‘y si…es la que ha sonado’. Tal vez, fueron muy estrictos poniendo límites sabiendo dónde estaban y eso nos va a crear una orquesta de sirenas cada vez que haya una fiesta.

Pero de momento puede estar tranquilo, aunque veremos qué pasa cuando se entere de que Claudia no sólo estuvo liada con los dos solteros gemelos, sino que hay un tercero.