Carl Cox estrena ‘See the sun rising’ antes de la llegada de su nuevo disco ‘Electronic Generations’

En LOS40 Dance sentimos un especial cariño y admiración por Carl Cox. Algo normal si tenemos en cuenta que durante años ha sido nuestro compañero de fórmula con un programa que disfrutamos al máximo. Por eso siempre es una alegría para nosotros disfrutar de sus estrenos y saber que tiene nuevas canciones en su mesa de mezclas.

A través de sus redes sociales hemos visto como en las últimas semanas ha calentado el estreno de su nueva canción. Un auténtico temazo que lleva su sello más personal y en el que ha colaborado con Franky Wah. No es esta su primera colaboración ya que en 2021 ya nos presentaron We are one.

La buena sintonía entre ambos ha vuelto a dar sus frutos en este 2022. El lanzamiento de See the sun rising parece que no es más que la punta del iceberg. Porque si todo va según lo previsto el próximo mes de octubre verá la luz su nuevo proyecto discográfico, Electronic Generations, que verá la luz el próximo 28 de octubre

"He tenido la suerte de colaborar con Carl en un disco anterior a éste, así que trabajar en un segundo tema es un testimonio de lo fluido que es el proceso de composición entre nosotros. El año pasado visité su casa y me comentó que iba a sacar un disco, pero no tenía ni idea de que me pediría que formara parte de él, así que cuando llegó la oportunidad, me sentí honrado. Me envió un puñado de ideas, pero la melodía y el nombre de la canción See The Sun Rising. Creo que el disco es una combinación perfecta de mi sonido underground y el de Carl. La batería y las líneas de bajo rápidas por las que Carl es conocido y los breakdowns eufóricos por los que me gustaría pensar que yo también soy conocido. Este disco es, sin duda, para ese momento cumbre en el que el público está preparado para emprender un verdadero viaje" ha explicado Franky Wah en palabras recogidas por DJ Mag.

Sobre su nuevo proyecto no hay demasiada información más allá de lo que el propio Carl Cox ha confirmado: "Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de compartir este álbum. Como artista de directo y DJ, puedo tocar en todo el mundo y ver a la gente disfrutar de la experiencia compartida de estar juntos y bailar. He reunido todos los elementos que he aprendido viendo a esas multitudes, he añadido mi sonido y he intentado ofrecerles una verdadera experiencia de música electrónica".

Este es el listado de canciones de Electronic Generations: