Tamara Falcó, sobre la infidelidad de Iñigo Onieva: “Soy muy creyente y creo que todo pasa por algo”

Menuda semana lleva Tamara Falcó. La marquesa se ha convertido en el nombre más buscado en Internet desde el pasado jueves. Primero por anunciar su compromiso de boda. Un día después, por la infidelidad de su novio, Iñigo Onieva.

Desde que aparecieron las imágenes de Onieva, grabadas a finales de agosto, en el Festival Burning Man besando a una modelo brasileña, la separación ha sido prácticamente televisada. El viernes, con las imágenes recién sacadas en los medios, la pareja acudía junta a una boda. En ese momento, donde fueron captados por la prensa, Iñigo negó todo, asegurando que el vídeo era de hace tres años.

Un día después, tras que el empresario no pudiera negar lo evidente, Tamara borraba de su Instagram la foto de su compromiso. Además, dejaba de seguirle en redes sociales.

Durante toda esta semana, en el programa de Sálvame no han dejado de hablar del tema. Y es que tenemos que reconocer que la noticia da para charlar durante horas. Este mismo martes, 27 de septiembre, Belén Esteban ha desvelado en directo la persona que habría filtrado el vídeo de la infidelidad de Iñigo.

“Iñigo sabe dónde se metía. A ver si ahora también de lo que hace Iñigo va a tener la culpa Tamara”, ha empezado diciendo la colaboradora del programa. “Voy a decir una cosa y lo digo porque lo sé cien por cien: Iñigo, te la han jugado”, ha continuado explicando Belén.

“Porque quien ha filtrado tu vídeo es alguien muy cercano a tu círculo. Es un amigo tuyo”, ha terminado diciendo.

Una palabras muy directas de la de Paracuellos hacia el ex prometido de la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó entra en directo

Pero la gran sorpresa de la tarde ha sido cuando Tamara Falcó ha entrado en directo a Sálvame para hablar con Jorge Javier Vázquez. La celeb ha contado en primicia cómo está pasando estos días.

“Yo soy muy creyente y creo que todo pasa por algo”, ha empezado diciendo. Además, Tamara ha aprovechado para agradecer a los colaboradores de Sálvame y a la prensa rosa en general por su aviso previo con Iñigo: “Quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído. Os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque sino, no me hubiese enterado nunca”.

#EXCLUSIVA 🛑// TAMARA FALCÓ entra por teléfono GRATIS en Sálvame para agradecer la labor de investigación que han llevado a cabo y hacer que se enterara de la infidelidad de su prometido! 😱😱😱 #yoveosalvame pic.twitter.com/rphoDk43f6 — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) September 27, 2022

Sin duda, la marquesa de Griñón ha abierto los ojos y ha decidido poner punto final a su relación.