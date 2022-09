¿Quién es Marshall? El bailarín de Aitana que triunfa en TikTok

En los últimos años TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes para los artistas. Con más de 15 millones de usuarios únicos en España, la facilidad con la que los vídeos pueden llegar a viralizarse han hecho de la plataforma el espacio idóneo para que cantantes, bailarines y creadores de contenido de todo tipo puedan dar a conocer su arte al resto del mundo y tener una comunicación más cercana con sus seguidores.

En este contexto, somos testigos diarios de cómo ciertos perfiles destacan y despuntan por encima de los demás, alcanzando una notoriedad que les convierte en los influencers de la Generación Z, como pasaba con Youtube hace una década. Entre todos ellos se encuentra el bailarín Marshall Font, de 22 años, que en el último año ha visto aumentar su popularidad gracias a vídeos en los que comparte sus propios trends de baile, coreografías, ensayos y el detrás de las cámaras de giras como el 11 Razones + Tour de Aitana, que daba por finalizada su etapa en España el pasado 22 de septiembre en el Wizink Center de Madrid.

Sus orígenes en la televisión

La primera vez que pudimos ver a Marshall, @marsh.xll tanto en TikTok como en Instagram, fue como uno de los bailarines de la segunda edición de Fama, a bailar de Movistar Plus, cuando con 19 años el catalán entraba a formar parte de la academia durante 10 semanas, quedándose a las puertas de la final.

Un año después, el año pandémico, pudimos verle formar parte de la plantilla de bailarines de Operación Triunfo 2020, acompañando a Becky G en la gala de los Premios Platino 2021, bailando y creando coreografías junto a Lola Índigo o sobre el escenario del programa de La Resistencia; compaginando sus trabajos con su formación como bailarín en la capital.

TikTok

Sin embargo, como comentábamos, la plataforma en la que ha adquirido una verdadera notoriedad ha sido en TikTok, donde en la actualidad cuenta con más de 650.000 seguidores y 15 millones de "me gustas" entre todos sus vídeos.

Es en esta red social donde ha dado a conocer sus propias coreografías, creando los denominados trends de canciones como Conceited (There's Something About Remy) de Remy Ma, la sesión 47 de Morad con Bizarrap, la sesión 45 de Ptazeta con Bizarrap (Criminal) o Loco de Justin Quiles. Todo ello, unido a su simpatía natural, los tintes fantasía y un físico envidiable le han convertido en toda una estrella dentro de las nuevas generaciones.

Aitana y el 11 Razones + Tour

TikTok, además, se ha convertido en un espacio donde ha compartido su día a día como bailarín a través de sus ensayos, coreografías con sus compañeros y el detrás de las cámaras de una gira donde Marshall ha cumplido un verdadero sueño: acompañar a Aitana en la segunda parte de la gira de su segundo disco, bailando sobre el escenario del Palau Sant Jordi y haciendo sold outs en el Wizink Center de Madrid.

Han sido muchas las publicaciones que el de Lleida ha dedicado a esta gira, fijando unas stories destacadas en su perfil de Instagram, agradeciendo la oportunidad vivida y la posibilidad de haber tenido un solo junto a la barcelonesa en una noche que seguro que recuerda como mágica, realizando una coreografía sobre la canción Más.

Por otro lado, uno de sus últimos proyectos también formaba parte de la televisión, acompañando a Sebastian Yatra en el anuncio donde promociona su colaboración-menú con McDonald's, conocida en redes sociales como McYatra.

Estamos seguros de que la trayectoria profesional de Marshall no ha hecho más que empezar, y que nuevos proyectos llegarán muy pronto para una persona que ha cumplido sueños gracias a su esfuerzo, constancia y talento. Tenemos muchas ganas de ver lo que queda por venir.