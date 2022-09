El emotivo mensaje del padre de Aitana tras el final del 11 Razones Más Tour en España

Hace tan solo una semana que Aitana colgaba su segundo cartel de entradas agotadas en el Wizink Center de Madrid para despedir el 11 Razones Más Tour en España, logrando reunir en esta gira de seis conciertos que volvían a repasar sus grandes éxitos y temas de su segundo disco a más de 100.000 espectadores y espectadoras.

Ahora la cantante se embarca en la preparación de su gira por Latinoamérica, donde recorrerá México, Argentina, Chile y Uruguay entre los meses de octubre y noviembre para después continuar trabajando en su tercer disco. Todo un sueño cumplido, el de cruzar el charco, que la convierten en una de las figuras más importantes del panorama musical español. Un merecidísimo éxito en el que lleva trabajando cinco años, desde que se diera a conocer en Operación Triunfo 2017.

En esta etapa tan bonita a nivel profesional, quien no ha querido perderse la oportunidad de valorar el trabajo de su hija, todo su equipo y agradecer a sus fans el apoyo de estos últimos años ha sido su padre. Cosme Ocaña aprovechaba su presencia en Instagram para publicar una carta abierta en la que no podía sentirse más agradecido del cariño recibido.

Un mensaje de agradecimiento

Una carta publicada hace tres días, una vez terminada la gira, que su hija compartía en las últimas horas a través de su Instagram Stories: "este texto de mi padre es muy bonito, te quiero mucho papá" escribía la cantante para sus más de 3 millones de seguidores en la plataforma.

"Podemos decir: ¡Impresionante, qué bonito, espectacular! Y sinceramente es así, no lo puedo ver de otra forma. Pero esto no sale por que sí, por casualidad, por suerte, NO!

Esto es el resultado de mucho trabajo de mucha gente, de día si y día también, de cómo hacerlo de la mejor manera para ofrecer a todxs vosotrxs lo que os merecéis. Y si se juntan las ideas, el trabajo, las ganas, la ilusión, la garra, la profesionalidad, la honestidad, la constancia, el sufrimiento y sacrificio, y por qué no decirlo, la inversión en pro del beneficio, pues entonces sale todo esto.

Y no puedo dejar la ocasión para felicitar y agradecer a todas esas personas que han hecho posible que 11 RAZONES + TOUR sea un ÉXITO. Empezando por VOSOTRXS, sí, a toda esa comunidad de AITANERS que de forma natural se ha forjado durante estos años de la que yo también me considero uno de ellos, jajajajja, y de la que podemos estar más que orgullosos por vuestra forma incondicional de estar ahí, día tras día, de cómo queréis y apoyáis a vuestra Artista favorita. Solo puedo decir que 'SOIS INCREIBLES'. Estoy seguro que crecerá y fortalecerá con el paso de los años" escribía Cosme durante sus primeras líneas, en una publicación que ya supera los 10.000 "me gustas".

"A esa familia que se ha formado de músicos, bailarinxs, técnicos, estilistas, conductores, y un sinfín de personas. Mi queridxs Jesús de Paula, Alex Saint, Ricard, Nathy, Andreu, Eze, Nando, Ludo [...] Por supuesto a OLGA, por estar desde un principio en todo esto. Sin dudarlo en ningún momento, por su profesionalidad, personalidad, por luchar y cuidar de su prima y ARTISTA en todo momento. La mejor manager que quisiera tener un artista.

Y todo esto capitaneado como no puede ser de otra forma por AITANA, que con su ingenio, capacidad de trabajo, ideas, ganas, ilusión, sencillez y sacrificio ha hecho ese punto de unión de todo los expuestos anteriormente , y como resultado os haya ofrecido el “11 RAZONES + TOUR“. Y sí, has venido para QUEDARTE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️" finalizaba.

Un texto precioso que no hace más que confirmar a Aitana como una gran artista y una gran persona. Ella es pasado, presente y futuro de la música, y tenemos muchas ganas de seguir acompañándola en su camino, siendo testigos de todos los sueños que aún faltan por cumplir.