Paula Echevarría entrega su pase de oro a los bailarines de la actuación más sobrecogedora de ‘Got Talent’

Got Talent nos demuestra cada semana que en un mismo programa pueden convivir números que nos hacen reír con otros que nos hacen llorar. Lo importante es que nos hagan sentir y eso lo consiguen muchas de las actuaciones del programa.

Pero si ha habido una especialmente sobrecogedora en el último programa ha sido la de Nadia y Dakota, dos bailarines recién llegados de Suiza, que ya han ganado muchos concursos internacionales con su talento.

Lo suyo es una coreografía impactante con la que consiguen expresar lo que vive una mujer en una situación de violencia de género. Desgarradora y brutalmente impactante.

Una vez acabada la actuación al jurado le costaba tomar la palabra. Paula Echevarría reconocía que era incapaz de hablar. Era Edurne la que comenzaba: “Yo me he quedado en shock de principio a fin. Yo no sé por qué habéis escogido hacer una coreografía sobre este tema, sobre la violencia”.

Lo que hay detrás

“Tenemos una amiga cercana que vivió esta situación y fue muy duro para nosotros intentar ayudarla porque es muy complicado. Y bailar es todo lo que sabemos hacer”, explicaba Dakota.

“Pensamos en hacer una coreografía para demostrar lo que vivía. Era más real o más fácil para nosotros demostrar la frustración de saber que una persona vive una situación así y no poder hacer nada, simplemente escucharle y decirle que estamos aquí para ella”, añadía Nadia entre lágrimas.

Unas palabras que merecieron la ovación del público que se puso en pie para pedir un pase de oro. Pero primero había que escuchar las valoraciones del jurado.

“Yo, que llevo cuatro ediciones de Got Talent, creo que es la primera vez que alguien manda un mensaje tan crudo y tan real desde el escenario, solo con su arte”, expresaba Dani Martínez. “Sobrecogedor, esa es la palabra”, comentaba Risto Mejide.

Pase de oro

“Yo, la verdad, es que no puedo hablar mucho. Me habéis emocionado tanto que no me sale la voz. La verdad, me ha gustado mucho y lo único que puedo hacer…”, decía Paula Echevarría justo antes de pulsar el botón dorada para concederles su pase de oro.

“Paula, te voy a decir una cosa, creo que tu pase de oro es increíble”, le decía Santi Millán mientras caía el confeti sobre el escenario.

Deseando volver a ver a esta pareja tan expresiva.