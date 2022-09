Un número de lectura de pensamiento deja boquiabierto a Risto Mejide en ‘Got Talent’: “Es de otro mundo”

El lenguaje corporal y la lectura de pensamiento puede decir mucho de alguien y nos puede ayudar a saber si alguien miente o no. Y no es palabrería, lo ha demostrado Ezequiel Ferrá en Got Talent. Ha propuesto un juego con el que el jurado podría ganar 50 euros.

Ha comenzado con Dani Martínez, le ha pedido que guardara el billete en una de sus dos manos. Luego le preguntaba dónde estaba y él podía mentir o decir la verdad. Ezequiel ha averiguado dónde estaba asegurando que el pestañeo le ha delatado. Y sí, ha acertado.

Luego llegaba el turno de Paula Echevarría. A ella le daba la posibilidad de guardar el billete en una de sus manos o en un bolsillo. Para ella ha utilizado otra técnica.

Le ha pedido que pensase en Edurne si tenía el dinero en la mano izquierda. si lo tenía en la derecha, tenía que pensar en Dani y si estaba en el bolsillo, en Risto Mejide. “¿Lo tienes en el bolsillo?”, le ha preguntado. Y ella lo ha negado. Luego le ha ido preguntando por el resto de posibilidades y ha llegado a la conclusión de que estaba pensando en Dani porque ha levantado la ceja cuando le ha preguntado por la mano derecha. Segundo acierto.

En cuanto a Edurne y Risto Mejide, “los escépticos”, les ha hecho trabajar en equipo. Tenían que decidir en cuál de sus cuatro manos escondían el billete. Ahí había un 25% de posibilidades de acertar por suerte. Y, sí, lo ha vuelto a conseguir haciendo pensar a Edurne en Ferrari.

Y mientras, le ha pedido a Paula Echevarría que pusiera un cronómetro y la explicación de su uso ha dejado a todos con la boca abierta. Eso sí que es magia.

Valoración del jurado

“No te lo podés creer, es replacero. Se me fue la cabeza, boludo. Estoy loco con este pibe. Recontra loco. ¿Cómo pudo hacerlo? No tiene explicación”, acertaba a decir Dani Martínez imitando el acento del ilusionista. No podía creerse lo que había visto: “Qué numerazo, tío”. Aunque en un principio pensó que la camiseta podía tener algo electrónico para poner el número, pero no, estaba estampado. “Es un absoluto espectáculo, una barbaridad, es algo tremendo, tremebundo, increíble, alucinante”, terminaba.

“Ezequiel, Dani no me ha dejado ningún adjetivo libre, así que voy a decir lo mismo que Dani y, además, que me he divertido muchísimo porque lo haces todo muy divertido”, añadía Paula Echevarría.

“Qué iluso soy yo porque me lo he tomado super personal con el reto de decir ‘este tío no me a adivinar dónde tengo yo el billete’, pero sí”, explicaba Edurne.

“¿Qué has hecho Ezequiel? Es de otro mundo”, preguntaba a gritos Risto. “Se me va la cabeza”, aseguraba Edurne. Y finalmente se ha marchado con cuatro votos positivos.

Y nos ha dejado a todos preguntándonos cómo lo ha hecho.