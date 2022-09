Dani Martínez, emocionado con “lo mejor de la historia de Got Talent” que Risto Mejide no acaba de entender

Higuchi Hideyoshi llegaba desde Japón hasta Got Talent cargado con una bolsa para mostrar algo “muy salvaje”. Y lo curioso es que la bolsa se movía. Cuando ha abierto la cremallera, de esa bolsa ha salido un compañero japonés mucho más pequeño que él. “Yo chico, no niño”, aseguraba.

Es entonces cuando han comenzado su número como Bikoon. El hombre pequeñito, que non era un niño, ha vuelto a su bolsa y su compañero la ha colocado encima de una pelota para demostrar que podía mantenerse en equilibrio durante al menos cinco segundos.

Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez especialmente, estaban partiéndose de la risa mientras su compañero, Risto Mejide, no podía abrir más los ojos no dando crédito a lo que estaba viendo.

Pero ahí no quedaba todo. Tras el equilibrio, llegaba su segunda demostración de talento. La bolsa tenía que saltar a la comba junto a Hideyoshi. Y lo ha conseguido. Después, su compañero ha pedido que abriera la cremallera y ha vuelto a salir, pero ya mostrando músculo, que no era poco.

“Es lo mejor que he visto en mi vida, lo mejor de la historia de Got Talent”, aseguraba Dani Martínez mientras el público pedía pase de oro. “Lo que habéis hecho, que parece fácil, no es nada fácil. Sois brutales”, aseguraba un Dani venido arriba. No ha dudado en subirse al escenario para felicitarles personalmente e intentar meterse en la bolsa. Se ha dado cuenta de que era imposible.

Convenciendo a Risto

“Tiene dificultad, tiene show, tiene riesgo, porque anda que encima de la bola, cuidado… piénsatelo bien antes de precipitarte, que luego eso es malo”, le pedía a Risto.

Edurne, por su parte, pretendía ponerse seria para lanzar su valoración. “Yo creo que vosotros tenéis algo que siempre pedimos un poco a los concursantes que es que esto ni lo habíamos visto ni lo vamos a volver a ver, nunca más”, expresaba mientras Risto decía “afortunadamente”.

“Yo hacía mucho tiempo que no me reía tanto y no me lo pasaba tan bien”, aseguraba Paula Echevarría que les ha dado el primer sí, seguido del de Edurne. Risto se lo ha pensado más tiempo y les ha preguntado a sus compañeros si querían verles en la final.

“Es para hacer un llavero con él”, le decía Paula Echevarría a Risto que al final terminaba riéndose. Aun así, ha terminado dándoles un no. Claro que el sí de Dani nos permitirá volver a verles.

Menudo momentazo.