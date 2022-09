David Bisbal muestra las primeras imágenes de su documental

David Bisbal está celebrando sus 20 años encima de los escenarios por todo lo alto. El almeriense puede presumir de ser uno de los artistas de habla hispana más queridos de la industria musical. Con millones de fans alrededor del mundo, decenas de premios a sus espaldas y 7 álbumes de estudio, a Bisbal le quedan pocas por hacer en su carrera. Y una de ellas la está haciendo en estos momentos.

David Bisbal se encuentra inmerso en el rodaje de su documental para Movistar. Una noticia que comunicó el pasado mes de julio y que ha hecho muy felices a los fans: “Estamos grabando un documental sobre estos años. Ayer estuvimos seleccionando algunas partes y partíamos los diferentes sonidos de cinco en cinco años. Ahí fue cuando pensé en la manera tan rápida que tiene el tiempo de pasarse”.

Además de repasar algunos de los momentos de su carrera, Bisbal abrirá las puertas de su intimidad, mostrando algunos aspectos de su vida. De este modo, el artista aparecerá practicando una de sus grandes pasiones: el ciclismo. Tal y como hemos podido ver en su Instagram, Bisbal mostrará algunas de sus rutas favoritas en bici.

De hecho, David ha mostrado parte del making off del documental. En el último vídeo, el artista aparece vestido con ropa de ciclista y en mitad de la naturaleza.

“Bueno, este es el making off de la grabación del documental. Para que veáis que me he puesto para grabar las escenas de la bicicleta, el maillot que me regalasteis por mi cumpleaños”, dice la estrella musical haciendo referencia al regalo que le hizo su club de fans.

Además, gracias a este vídeo, también sabemos dónde ha estado rodando Bisbal. Se trata, por supuesto, de uno de los paisajes que suele frecuentar de su querida Almería: sierra Alhamilla.

Sin duda, parece que este documental del artista va a dar mucho que hablar y, sobre todo, va a dejarnos grandes momentos.