¿Nuevo disco de Depeche Mode? La banda comparte la fecha de un nuevo anuncio

El anuncio de novedades musicales por parte de Depeche Mode es inminente. Hace poco más de un mes, el cantante Dave Gahan y el compositor principal de la banda, Martin Gore, volvían al estudio de grabación, y publicaban la foto que todos los fans llevaban meses esperando. "Encontrar estabilidad en lo que conocemos y amamos, y enfocarnos en lo que le da significado y propósito a la vida" era la frase con la que ilustraban esta imagen en redes sociales, su regreso después de la inesperada muerte de Andy Fletcher.

Ha pasado un mes desde ese primer paso, y la banda británica ha vuelto a usar las redes sociales para anunciar el que, esperemos, será su gran regreso. Parecía bastante obvio que se encontraban grabando, y ahora han puesto fecha a lo que, según muchos fans, será una rueda de prensa o un anuncio oficial de lo que vendrá a partir de ahora.

En internet han circulado muchos rumores acerca de una posible conferencia de prensa que el dúo estaría preparando en Berlín, para anunciar un posible nuevo disco en 2023 y una nueva gira mundial. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de anuncio será, lo que sí sabemos es la fecha elegida para hacerlo. Será el próximo martes 4 de octubre, un día que han marcado en rojo encima de la imagen de un estudio de grabación y que todos sus fans tienen ya marcado en el calendario.

De confirmarse este nuevo disco, sería el decimoquinto de su carrera, y llegaría después de Spirit, su último álbum publicado, en 2017. No faltan voces que aseguran que el disco llevaba ya tiempo grabado cuando el triste fallecimiento de Andy Fletcher sorprendió a la banda y a todos sus seguidores el pasado mes de mayo.

A pesar de este parón lógico después de la pérdida que sufrió la banda, no han dejado de estar presentes en el panorama musical. Ya anunciaron que el próximo 11 de noviembre estará disponible Playing The Angel| The 12" Singles, producción que forma parte de su proyecto de sencillos en vinilo.

En una entrevista con el NME en 2021, Gahan ya daba cuenta de la intención de grupo de volver al estudio. "Hay un montón de cosas que hemos hecho con Depeche Mode de las que estoy realmente orgulloso. Creo que eso viene con el tiempo y la edad. Martin sacó un disco el año pasado que me gustó mucho. Sé que él también ha estado entretenido en su estudio, así que supongo que en algún momento del próximo año nos reuniremos".