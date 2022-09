‘Hips Don't Lie’ de Shakira bate récord de reproducciones en plataformas digitales

Shakira es una de nuestras grandes e indudables protagonistas de la semana. La colombiana ha conseguido varias nominaciones a LOS40 Music Awards 2022 y, casi al mismo tiempo que se ha conocido la lista completa de candidaturas, también ha recibido el certificado de mil millones de reproducciones en Spotify de Hips Don't Lie feat. Wyclef Jean, una de sus canciones más icónicas.

Este hito de superar un billón de streams gana más peso aún cuando pensamos en que el tema se lanzó en 2006 y Spotify no se lanzó oficialmente hasta 2008. Lo que demuestra que un temazo es un temazo sin importar el medio o el canal de distribución, y que romperá récords estratosféricos tanto en físico como en digital.

Entre otros de sus logros, encontramos que el 22 de abril de 2006, hace ahora 16 años, este tema inédito de la reedición de Oral Fixation, Vol. 2, llegaba al nº1 de LOS40. Y ocupó la cima de la lista durante siete semanas no consecutivas. En Youtube, la cifra todavía aumenta un poco más, ya que el videoclip oficial publicado en 2009 acumula más de 1.146 millones de visualizaciones.

¿Por qué llamó Shakira a este hit Las caderas no mienten? Por aquel entonces, ella misma lo explicó detalladamente en una entrevista para el Huffpost: "La razón por la que llamé así esa canción es porque, cuando estoy en el estudio, sé perfectamente cuando una canción está lista y se puede sacar del horno, y es exactamente cuando mis caderas empiezan a moverse. Cuando mi cuerpo reacciona físicamente a una canción – si es bailable – sé que esa canción está hecha. Así que suelo decirles a mis músicos: '¡Mis caderas no mienten!', ¿se están moviendo?, "no se están moviendo". Así que la canción no está lista’. Es así como se me ocurrió la idea del título de la canción".

Y, quizá como contó a Elle hace poco, ahora le esté ocurriendo lo mismo durante el proceso creativo de su último proyecto musical, el que será su duodécimo álbum de estudio. "Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, contó a la famosa revista.

Shakira - Hips Don't Lie ft. Wyclef Jean

Porque, a pesar de que la artista parece haber cambiado la danza del vientre por el baile del robot en Te Felicito (feat. Rauw Alejandro), sabemos que en "Barranquilla se baila así y que sus caderas nunca mienten".

Como hemos mencionado en los primero párrafos, Shakira opta a varios premios en LOS40 Music Awards 2022. Está nominada a Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Colaboración y Mejor Videoclip con Te Felicito junto a Rauw Alejandro en Categoría Global Latina; a Mejor Canción y Mejor Colaboración por Don't You Worry junto a BEP y David Guetta en Categoría Internacional.