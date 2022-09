El huracán Ian dificulta la vuelta a España de Anabel Pantoja, Yulen Pereira, Tania Medina y Alejandro Nieto

El huracán Ian tiene en jaque Florida y las consecuencias han sido terribles. Ha afectado a mucha gente de una u otra manera. Entre los que han visto sus planes cambiados por este desastre natural ha sido el grupo que capitanea Anabel Pantoja. Hace ya un tiempo que puso rumbo a Nueva York con varios de los que habían sido sus compañeros en Supervivientes. Algunos, como Ana Luque, han vuelto a España.

Pero ella, Yulen Pereira, Alejandro Nieto y Tania Medina siguen de viaje. Han pasado por México y cuando pensaban volver, se han encontrado con problemas.

“Hemos bajado ahora mismo del avión. Yo parece que no he estado en México con la puta gripe que he tenido y estamos aquí, que hemos aparecido en Dallas porque por el tema del huracán, teníamos la escala en Miami y nos han desviado a Dallas. Cuatro horitas”, relataba Anabel en sus stories.

Tiempo en Dallas

Y no dudaba en recoger las primeras impresiones de sus compañeros de viaje nada más llegar a esa ciudad. “Yo me he cruzado con JR y todavía tengo el vello de punta”, expresaba uno de sus amigos sevillanos que también les están acompañando y que no ha podido pensar en otra cosa más que en Dinastía y su personaje más emblemático.

“Mucho calor, bonitas vistas y mucha limpieza”, añadía su chico, Yulen. “Un clima super bonito”, añadía el salvaje. Y como les ha tocado hacer tiempo han decidido comer algo de comida rápida. Anabel ha optado por una hamburguesa de pollo y Yulen por una de costillas.

“Un día es un día, pero ha estado haciendo dieta todo el viaje”, decía sobre los hábitos alimenticios de su chico que está en fase de recuperar su forma física para seguir compitiendo en esgrima.

También ha compartido imágenes de un local, “un típico hombre de Dallas”, con sus botas y sombrero de cowboy. Está claro que los tiempos de espera en el aeropuerto son muy pesados y aburridos y están buscando la mejor manera de sobrellevarlos.

¿Lograrán llegar a España en breve?