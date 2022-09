Gwyneth Paltrow posa sin ropa y todo el mundo se fija en lo mismo

Ya nos gustaría llegar a su edad y tener su envidiable aspecto físico. Gwyneth Paltrow no ha faltado a su cita anual con el desnudo con el que celebra su cumpleaños. Para esta ocasión especial en la que ha soplado las 50 velas, la actriz lo ha celebrado con un bodypainting en el que ha recubierto su cuerpo de pintura dorada.

Sin embargo, a la hora de hacerse la fotografía todo el mundo se ha fijado en el mismo detalle. Y no estamos hablando de ninguna zona erógena aunque podríamos. Porque en la sesión de fotos queda bastante poco a la imaginación. Sin embargo la gran mayoría de los que han interactuado con la imagen a través de la cuenta oficial de la artista en Instagram han dejado claro que o hay gato encerrado o falta una mano más de pintura.

La pierna derecha de la actriz que aparece en segundo plano y sobre la que se mantiene en pie deja ver el verdadero color de su piel mientras que el resto está bastante bien cubierto convirtiendo a Gwyneth Paltrow en una especie de estatuilla dorada. Sus 50 años están siendo un auténtico premio para nosotros.

"Falta un poco de pintura en esa pierna pero aún así me gusta más que los Oscar" escribía un instagramer. "¿Podría ser que hubieras dejado esa parte sin hacer para que nosotros la retocáramos" le preguntaba otra seguidora. Pequeños chascarrillos ante una impactante imagen que ha corrido como la pólvora por los principales titulares de todo el mundo.

Lo que no han faltado en los comentarios han sido las miles de felicitaciones y cumplidos no solo por su aspecto físico sino por su forma de ser durante toda su vida. En los últimos años ha estado más centrada en su faceta de empresaria que en la de actriz. No la hemos visto apenas en grandes producciones, pero, sin embargo, ha llenado multitud de titulares con las excentricidades que dan forma a su web de estilo de vida, Goop, que se ha convertido en su gran imperio gracias a sus polémicas recomendaciones y sus productos surrealistas y provocadores como la vela que huele como su vagina.

Como decíamos al principio, no es la primera vez que vemos a Gwyneth Paltrow en una tesitura similar. Todo comenzó en 2020 cuando para celebrar su 48º cumpleaños decidió que su traje de aniversario iba a ser su propia piel. Sin filtros y al natural, eso sí, con una postura estratégicamente estudiada para que Instagram no la censure. Así daba la bienvenida la actriz y empresaria a un nuevo año en lo que parece haberse convertido en toda una tradición. ¡Y nosotrxs encantadxs!