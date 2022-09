¿Quién es China Suárez? 5 curiosidades de la artista argentina

Puede que el nombre de Eugenia Suárez Riveiro, más conocida como China Suárez, no resuene tanto en España, pero se trata de una estrella muy conocida en Argentina. Con solo 30 años, esta joven nacida en Buenos Aires ha participado en numerosas películas, siendo la más reciente Objetos, un filme en el que participa junto al español Álvaro Morte (La Casa de Papel) y que llega a los cines este 30 de septiembre, motivo por el cual ambos intérpretes acuden esta noche a El Hormiguero como invitados.

Pero su trayectoria profesional no solo pasa por la industria cinematográfica, sino que también ha hecho trabajos como modelo y ha tocado algún otro sector. ¿Quién es realmente China Suárez?

Las películas de China Suárez

Además de en Objetos, también se la ha podido ver en otros filmes, algunos de ellos lanzados en la plataforma de Netflix, como Abzurdah (2015). Otro de los títulos en los que se la puede ver es El hilo rojo (2016), junto a Hugo Silva.

A ellos hay que sumarle el de Los padecientes (2017), Solo se vive una vez (2017) y poniendo voz al personaje de Meena en la versión latinoamericana de Sing y Sing 2.

Su rostro en series juveniles



Quienes se hayan criado con series juveniles nativas en Argentina habrán podido reconocer el rostro de Suárez en más de una ficción. Entre sus papeles destacan su participación en Floricienta (2004-2005), Amor mío (2005), Rincón de luz (2003) o la serie más célebre, Casi ángeles (2007-2010), junto a la también actriz Lali Espósito.

Descendencia gallega y japonesa

La actriz nació en Buenos Aires, pero en su familia hay mezcla de culturas y procedencias bien diferenciadas y variadas. Aunque ella reside en Argentina junto a su familia, el árbol genealógico por parte de padre refleja que tiene ascendencia española, concretamente de Galicia y Cataluña.

Pero eso no es todo. La actriz también tiene descendencia japonesa (de ahí su apodo), por la vía materna, ya que su abuela, Marta Mitsumori, desciende de la prefectura Kōchi. De ahí surge otro dato curioso de du vida: su cuenta de Instagram, 'sangre japonesa'.

Fue pareja de David Bisbal

En 2014, China Suárez fue la elegida para protagonizar el videoclip de Hoy, de nuestro querido David Bisbal. El clip se rodó en Buenos Aire y fue ahí donde la pareja se conoció.

A partir de ahí, ambos comenzaron una relación que, aunque se desconoce el tiempo exacto que estuvieron juntos, sí se sabe que no duró mucho tiempo. Aunque no es un dato de la biografía de la intérprete, fue por este motivo que su nombre empezó a resonar en nuestro país en esos años.

También es cantante

Además de actriz, Suárez también ha hecho varios trabajos como cantante y se conocen algunas covers suyas de temas míticos y conocidos como All of me, de Jonh Legend; Trátame suavemente, de Soda Stereo; o You know I'm no good, de Amy Winehouse.