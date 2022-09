La última frase de Sandra Barneda en la hoguera de Javi en ‘La isla de las tentaciones’ le deja desolado

Han llegado las primeras hogueras para los chicos en La isla de las tentaciones y eso les ha hecho descubrir lo mal que se pasa viendo cómo se comportan sus parejas cuando ellos no están delante. “Hay imágenes para ti”, se ha convertido ya en su frase odiada.

Uno de los que no lo ha pasado bien es Javi. “Claudia y tú estáis en La isla de las tentaciones porque Claudia quiere que seas más independiente y superes todos tus miedos, ¿lo estás consiguiendo?”, le preguntaba Sandra Barneda.

“Pues sí, estoy consiguiendo hablar con chicas, bailar con chicas, dormir solo… me he levantado como cinco y seis veces porque no notar a nadie a tu lado… pero me he puesto una almohada. Aquí me estoy dando cuenta de que esta experiencia me puede servir para mejorar estas cosas”, contestaba.

Primeras imágenes

Pero llegó el momento de ver las imágenes en las que hemos visto a Claudia en la primera fiesta. Bailaba con Aitor, con los gemelos y había jueguecitos de esos que a los novios les pone nerviosos. “Al principio la he visto bailar y eso no me molesta, es normal que baile con chicos de fiesta, lo que sí me ha podido molestar más es el beso en el cuello y el lametazo”, decía calmado Javi tras ver las imágenes.

“Yo conozco la cara de mi novia y sé que en esas situaciones se pone tensa seguramente porque sabe que eso me lo van a poner. He venido aquí porque confío en mi novia, estoy enamorado de ella y para mí ella es todo en mi vida y no creo que esto sea algo por lo que yo tenga que dejar de confiar o pensar que mi pareja está rota. Mi cabeza tóxica podía pensar cosas peores, así que, de momento, estoy tranquilo y estoy bien”, continuaba.

Mientras Mario quitaba hierro a lo que habían visto, Manuel no hacía más que criticar el comportamiento de Claudia. En las siguientes imágenes vieron la llegada de Hugo Paz a la villa de las chicas. Claudia recordaba que fue su pretendiente en Mujeres y hombres y viceversa. Pero eso no era lo que preocupó a Javi sino los juegos en la piscina con lametones en la tripa y besos en el culo.

“Están flipando y llevan dos días”, decía Mario que ya no parecía tan calmado como al principio. “La entrada de Hugo me da igual, sabía lo que había pasado antes. Lo único que me descoloca son estos juegos de que le besen la tripa, el culo. Obviamente una alarma es para mí, ya lo sé, pero quiero esperar. Igual para ella no significa nada que alguien le bese el culo, a mí me duele, no te voy a engañar, me molesta mucho, pero igual ella es así y para ella no lo significa. Me voy a quedar tranquilo, voy a seguir viviendo la experiencia, no voy a tomar decisiones rápido, pero sí estoy jodido, para mí es un revés muy fuerte”, decía sin perder los nervios. Reconoció que no estaba enfadado sino triste.

“A mí si Claudia me hace daño se apagaría algo dentro de mí y noto que se apaga”, decía mientras se le empezaba a quebrar la voz, “nunca la he visto así”.

Hay más imágenes

No terminaba ahí la cosa porque todavía había más imágenes, unas en las que ella afirmaba que el chico que más le atraía de la villa era Álvaro y en las que vemos a Aitor restregarle un hielo por el cuerpo mientras ella estaba tumbada.

Javi aseguraba que, viendo la cara de su novia, sabía que lo del jueguecito no le había gustado, aun así, reconocía que este tipo de escenas “me hacen sentir inseguro, me hace plantearme dudas, me hace plantearme muchas cosas porque esto es duro. Parece que lo estoy encajando bien, pero por dentro no estoy bien. De momento no hay nada que me haga plantearme cosas, de momento son todo juegos y que hay un chico que la atrae, ya está”, reconocía.

Y cuando parecía que ahí se acababa su sufrimiento de Javi en su primera hoguera, venía la frase que lo iba a dejar peor: “Hay más imágenes para ti, pero aun no es el momento de verlas”.

Eso sí que da mucho juego para volverte loco.