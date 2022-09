¿Cuántos artistas españoles han ganado en los Billboard de la Música Latina? ¡Rosalía puede estrenarse hoy!

Todo está preparado para la gran fiesta de la música latina en suelo estadounidense. La cuenta atrás para la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 ha comenzado con varios artistas españoles entre los candidatos a alzarse con un galardón. De hecho, uno de los ganadores de la noche ya se conoce porque Raphael recogerá el Lifetime Achievement Award, un reconocimiento a toda su carrera musical. Y podría no ser el único artista de nuestro país que se estrene en estos prestigiosos galardones.

A lo largo de sus casi 30 años de premios, los Billboard han reconocido a una docena de artistas españoles que con sus canciones, sus discos o sus giras tuvieron una gigantesca repercusión en NorteAmérica. Obviamente el más condecorado durante todas estas ediciones ha sido Enrique Iglesias que, como ya os hemos contado, es además el artista con más Premios Billboard Latinos de toda la historia.

Enrique Iglesias ganó su primer Premio Billboard a la Música Latina con su álbum homónimo en 1996, conquistando, por primera vez, la ceremonia. Desde ese año, el artista español no ha parado de recibir galardones en honor a su carrera musical que tanto nos ha hecho bailar. "Mi carrera ha pasado por buenos momentos y malos momentos, pero mi público latino siempre ha estado conmigo" dijo la noche que se subió 11 veces al escenario. Actualmente tiene un total de 48 distinciones. Además, este año aspira a conseguir más, ya que está nominado 3 veces: Latin Pop Artist of the Year, Latin Pop Album of the Year con Enrique Iglesias, Final (Vol. 1) y a Tour of the Year junto a Ricky Martin.

Pero nuestra música ha sido muy premiada en sus diferentes géneros musicales y en muy diferentes artistas. Ese es el caso de Natalia Jiménez, la única mujer que posee un Billboard Latin Music Awards en solitario, ganado en 2015 a Mejor Canción Latina del Año Femenina, y dos más con su grupo La Quinta estación, ganado en 2006 a Grupo Revelación y en 2010 a Mejor Álbum de Duo/Grupo.

Otro de nuestros máximos exponentes, Alejandro Sanz, también ha sido reconocido por la popular revista estadounidense. El madrileño ha recibido en diferentes ediciones galardones por canciones como La Tortura junto a Shakira como Mejor Dueto o por Canciones como Looking for paradise con Alicia Keys.

Uno de los primeros artistas españoles en ganarlo fue Miguel Bosé. El artista de origen panameño pero de ascendencia y nacionalidad española ganó el Premio Billboard de la Música Latina en 1996 gracias a su vídeo No encuentro un momento pa olvidar. El solista tuvo que esperar 21 años para volver a levantar otro en una ceremonia de entrega. Fue en 2007 en reconocimiento a toda su carrera.

Rocío Durcal también fue homenajeada en 1999 e inducida al Salón de la Fama de estos galardones en los que triunfó en 2007 de forma póstuma por su disco de grandes éxitos Amor Eterno. Quienes no podían faltar en este listado eran Los del Río. Los sevillanos triunfaron en 1997 con su canción más internacional. El Despacito de aquella época se llamaba Macarena y arrasó.

Buenos años fueron también los del inicio del siglo XXI para nuestros artistas que triunfaron en diferentes categorías de los Premios Billboard Latinos. Entre 2003 y 2005 se subieron al escenario para recoger varios galardones Las Ketchup (Artista Revelación y Canción Tropical/Salsa de Artista Revelación), David Bisbal (Artista Revelación y Premio Telemundo del público), Ana Torroja (Mejor Canción a dúo por Duele el amor) y Paco de Lucía (Mejor Álbum Latin Jazz del Año).

Raphael, Enrique Iglesias, Natalia Jiménez, La Quinta Estación, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Rocío Durcal, Los Del Río, Las Ketchup, David Bisbal, Ana Torroja y Paco de Lucía son algunos de lxs premiadxs: ¿Logrará Rosalía formar parte de este selecto club?

Rosalía y Enrique Iglesias, los españoles más nominados en los Billboard Latin Music Awards 2022

De triunfar esta madrugada, Rosalía ganaría su primer Billboard Latino después de 3 años de nominaciones en las que no ha conseguido tocar premio. La competencia no será sencilla en categorías muy disputadas con artistas como Karol G, Becky G, Sebastián Yatra, Natti Natascha...

Y Enrique Iglesias, por su parte, a intentar aumentar aún más sus increíbles registros como español más galardonado y como artista más premiado en la historia de estos reconocimientos.