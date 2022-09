Nadia Jémez abandona ‘Pesadilla en El Paraíso’ y explica sus razones

Pesadilla en El Paraíso ha sufrido dos pérdidas esta semana. Por un lado, inesperadamente Alyson Eckman abandonaba el concurso tras ser elegida por Lucía Dominguín como nominada y perder la prueba del serrucho contra Xavier Font. La americana dejaba el concurso con mucha pena y la de Marco Ferri o Patricia Steisy.

Pero no era la única baja que conocíamos en la gala de este jueves. Otra de las concursantes decidía abandonar el programa de manera definitiva. Nadia Jámez reunió a sus compañeros para darles la noticia.

“Vengo de ver al médico y no estoy bien, se me está yendo la cabeza. Lo estoy pasando muy mal. Llevo unos días fatal con muchísima ansiedad, me está afectando a la salud. Lo siento, pero me quiero ir”, contaba entre lágrimas.

Les pedía disculpas por no haber podido aguantar. "No nos tienes que pedir perdón, tenemos una imagen de ti de luchadora y de tía fuerte. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu padre está muy orgulloso de ti y tus compañeros también", le aseguraba Patricia Steisy.

Tira la toalla

“Me sabe mal, porque entré pensando que iba a ganar e iba a poder con todo. Me estoy jugando la salud, no puedo hacerlo”, reconocía sobre un concurso que le ha superado.

En su carta de presentación cuando empezaba esta aventura aseguraba que “mi objetivo principal es darme a conocer a aquellas personas que todavía no me conocen o que me conocen por el nombre de mi padre. Quiero darme a conocer por mí misma, que la gente vea que soy capaz de hacer muchas cosas. Creo, además, que voy a estar en un ambiente que me gusta mucho, como es el entorno rural”.

Tenía muchas ganas y mucha ilusión, pero en los últimos días ya habíamos podido comprobar que andaba nerviosa y de bajón ante el inminente cumpleaños de su chico y de su madre que no iba a poder celebrar junto a ellos.

Pudimos verla en plató donde le dio más explicaciones a Carlos Sobera: “He tenido episodios de ansiedad en mi vida, pero yo pensaba que lo tenía superado… Pero no, fueron pasando los días y el hambre, las pocas ganas que tenía de hacer las tareas, de estar ahí, los problemas que tenía con la gente…Estaba al límite en muchas situaciones”.