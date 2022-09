Ana Belén y Agoney viven un flechazo en ‘Dúos increíbles’ y arrasan en el estreno del programa de RTVE

Este jueves 29 de septiembre se ha estrenado en La 1 de TVE el nuevo talent musical Dúos increíbles, un formato que reúne a los artistas más veteranos de nuestro país y a los más jóvenes para hacer disfrutar a la audiencia de un espectáculo tras otro. En total son 16 participantes los que conforman este cartel y en esta primera entrega pudimos ver a la mitad de ellos, de los cuales cuatro son artistas muy experimentados en la industria musical y los otros cuatro son más bien jóvenes que están empezando en el medio.

Uno de los más momentos más emocionantes de la noche fue la actuación de Agoney y Ana Belén, que desató la gran ovación del público. Ambos artistas se subieron al escenario de Dúos increíbles para interpretar la canción de Se dejaba llevar por ti de Antonio Vega, que dejó a todos los presentes hipnotizados.

¡Gracias! Muchas gracias por vernos en este primer programa que termina por todo lo alto con @OficialAnabelen y @Agoney ❤️ ¿Qué os ha parecido nuestro estreno?



Nos vemos la próxima semana en #DúosIncreíbles pic.twitter.com/mnXQZYhxnu — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) September 29, 2022

Esta actuación demostró que lo de Agoney y Ana Belén fue amor a primera vista, ya que durante toda la actuación demostraron el perfecto tándem que formaban subidos al escenario. Pese a que este no fue el único espectáculo de la noche, sí fue el más comentado y seguido en redes sociales, donde muchos usuarios comentaban la complicidad que se veía entre ambos artistas.

Mis AgoBelén. No puedo ser más feliz ❤



Una vez más, no veo la hora de que sea el siguiente jueves #DúosIncreíbles pic.twitter.com/PFcbHcPPOv — best of ana belén. (@anabelenarchive) September 29, 2022

Esto ha sido amor a primera vista entre Agoney y Ana Belén #Dúosincreíbles pic.twitter.com/A9exJhY20w — in love_EVA 🍰CACHITO🍰 (@Agoneyisreal) September 29, 2022

Los concursantes de este primer programa estaban separados en diferentes salas. Por un lado, se encontraban los más jóvenes y por otro, los más veteranos. Aunque la comunicación entre ambos equipos estaba permitida. Para ello, recurrían a la distorsión de la voz y a algunos seudónimos para que no se conocieran entre ellos, seguramente para seguir jugando con el secretismo y aportar mayor dinamismo al talent.

Los telespectadores y telespectadoras también pudieron disfrutar de otras actuaciones, en las que siempre había un artista joven y uno veterano subido al escenario, ya que la dinámica del programa buscaba juntar ambos talentos. Aunque ellos no conocían la identidad de quien se encontraba al otro lado del plató.

Fuera como fuese, Agoney se subió al escenario previamente a cantar con Víctor Manuel, con quien no logró hacer match. Juntos interpretaron la mítica canción de Miguel Ríos Blues del autobús. Durante su show pudimos ver como no conectaron, ya que no se atrevieron a tocar el pulsador, el medio por el que deciden con qué persona quieren formar pareja musical.

La decisión final de Agoney

Algo parecido le sucedió a Ana Belén con Chema Rivas, quienes interpretaron también la canción de Antonio Vega y no lograron formalizar su relación. Sin embargo, minutos más tarde, Agoney se sintió en un aprieto, al tener que elegir entre Sole Giménez y Ana Belén, ya que ambas artistas hablaron abiertamente de querer quedarse con el ex triunfito.

Agoney expresó su afán por aprender cosas nuevas y señaló que ya conocía a la vocalista de Presuntos Implicados, Sole Giménez: “La admiro”. Agoney finalmente se decantó por su compañera, Ana Belén.