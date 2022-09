Totalmente inesperada la tercera expulsión de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pesadilla en El Paraíso sigue su andadura y la gala de este jueves nos ha dejado dos pérdidas. Y no vayamos a ponernos en lo peor, que solo estamos hablando de expulsiones, o más bien, de una expulsión y un abandono.

Se venía barruntando los últimos días y, al final tomó la decisión. Nadia Jémez explotó y decidió abandonar la aventura por cuestiones de salud. No podía lidiar con la ansiedad que padecía.

Que ella se fuera no impidió que otra de sus compañeras tuviera que abandonar también. Nos habíamos quedado en que Xavier Font era nominado. Los capataces de esta semana, Dani García y Marco Ferri dieron otros dos tres nombres: Lucía Dominguín, Víctor Janeiro y Juan Alfonso Milán. Los tres se tuvieron que someter a una prueba de habilidad y fuerza que dejó como perdedora a Lucía que se convirtió en la segunda nominada.

Pero faltaba un nombre que tenía que dar, precisamente, ella. Y escogió a Alyson Eckmann ante el asombro de muchos. La americana no quería irse y menos al refugio donde estaba convencida de que los mosquitos iban a terminar con ella.

Lucía le explicó que se llevaba peor con Juan Alfonso, pero que no le había nominado porque no quería convivir en el refugio con alguien a quien no soportaba. Marco Ferri sintió la nominación de su amiga y Patricia Steisy también echó unas cuantas lágrimas porque aseguraba que había tenido con ella una conexión psicológica.

La prueba del serrucho

Lo cierto es que pocos pensaban que ella fuera a ser la expulsada. Los compañeros decidieron salvar a Lucía y Alyson se tuvo que enfrentar con Xavier en la prueba del serrucho. “Tienen un problema el resto ahora”, decía el cantante de Locomía tras verse vencedor, “porque voy a hacer esto a la mayoría”.

“Yo, la verdad, después de ver las pruebas y toda la gente, yo pensé que podría haber ganado. Pero estos brazos cortando, aunque sea yo hija de un carpintero, pues no”, dijo Alyson tras haber perdido. Sigue los pasos de Pipi Estrada y Mónica Hoyos.

“De verdad que lo siento mucho que Aly salga y ella como es, verdadera, en lo bien y en lo mal y a mí, me encanta su personalidad precisamente por esto”, decía su amigo Marco Ferri.

Una vez más un reality vuelve a separarles. Su historia no cuajó en Gran Hermano y, ahora ha vuelto a suceder lo mismo, por mucho que hubiera cantidad de gente esperando un encuentro más pasional.