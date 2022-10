40 cosas sobre Ezvit 810, por Ezvit 810

Cada vez son más los artistas que emergen en la industria e irrumpen con fuerza para quedarse para siempre en las playlists más exitosas. Artistas que quizás no imaginabas que acabarías escuchando pero que se han convertido en tus más fieles compañeros del día a día.

Uno de ellos es Ezvit 810, un joven rapero que ahora ha presentado su disco Duele Pero Cura y que acumula millones de reproducciones en temas como No Me Renta. Pero, ¿quién es este artista que está llamando la atención de cada vez más gente?

Te presentamos 40 cosas sobre Ezvit, por el propio Ezvit:

1. Nombre completo: Manel Ezquerra Vitores.

2. Año y ciudad de nacimiento: nací en el año 2002 en Alcarràs /Lleida.

3. ¿Por qué Ezvit 810? Decidí ponerme Ezvit 810 porque quise juntar las dos primeras silabas de cada apellido. El 810 es un juego de números que me invente teniendo como base el código postal (25180) de mi pueblo.

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Realmente cuando era pequeño no tenía mucha relación con la música, mis padres siempre me dicen que en Navidad nunca quería cantar los villancicos con la familia jajajaja. Así que la primera vez que tuve contacto con la música fue cuando conocí mis primeros amigos en el instituto.

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Prácticamente des de segundo de la ESO he hecho mi propia música, ya sea para escucharla yo solo, con mis amigos, o con personas cercanas, pero no fue hasta 2021 que me atreví a hacer públicas mis canciones. Fue entonces, después de ver todo el apoyo por absolutamente todas las redes cuando quise dedicarme a esto.

6. La canción que te hubiese gustado componer: Amorfoda de Bad Bunny, me identifico mucho en su momento.

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Creo que nunca me cerraría las puertas a ningún género musical, la música es algo que tiene millones de géneros y quien sabe, nunca digas nunca.

8. Un artista y/o una artista favoritos: Cali y el Dandee y Nicki Nicole.

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: cuando era pequeño escuchaba mucho Melendi, Alejandro Sanz, Malú, Antonio Orozco… Eran las canciones que en esa época le gustaban a mi madre y me tocaba aprendérmelas de viaje al cole todos los días.

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: A veces - Al2 El Aldeano.

11. La que odies escuchar ahora mismo: la verdad es que me gusta todo tipo de música, así que lo que odio ahora mismo es escuchar las obras de mi vecino.

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: si se diera la oportunidad me gustaría conocer a Cali y el Dandee y hacer algo juntos.

13. ¿Es un sueño o una realidad? Realmente nunca tuve la música como un sueño, fue algo que yo tenía como hobbie y al final con los años ha terminado siendo mi pasión, y por supuesto ahora tengo el sueño de llegar a ser alguien que sea recordado. Ahora que todo está en el punto en el que está, podemos hablar de que la realidad es que estoy empezando a cumplir mi sueño.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Ambkor, siempre fue mi referente y tener contacto con él para mi es un privilegio.

15. Si no fueses cantante, seríais… granjero, siempre he querido seguir los pasos de mi padre, aunque cuando la vida te da una oportunidad como la que me ha dado a mi tienes que aprovecharla al máximo.

16. La música para ti es… A día de hoy puedo decir que la música para mí lo es prácticamente todo, vivo por y para ello.

17. Un hobby o un deporte favorito: soy un fanático del futbol y me gusta mucho también el tenis.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: creo que nunca en mi vida me he parado a pensar cual ha sido el mejor día o momento de mi vida para volver a repetirlo, pero creo que sin duda elegiría el día de mi primer concierto en Barcelona, eso fue brutal, algo increíble.

19. Lo que dirías al pequeño Ezvit: al pequeño Ezvit le diría que sueñe, que nunca haga caso a los malos comentarios de la gente porque a mí en su día me criticaron mucho y la pase realmente mal.

20. La red social que más te engancha: la red social que más me engancha ess TikTok, sobre todo si entro al perfil de los 40 y me pongo a cotillear… pasa el tiempo volando jajajaja.

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: la muerte de mi abuelo, te das cuenta de que nadie es para siempre y que es necesario aprovechar cada momento con esas personas que quieres.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: que me den la razón solo para acabar la conversación.

23. Una frase que repitas mucho: pues la verdad es que una frase que utilizo mucho es: duele pero cura, de tantas veces que he dicho esta frase el último año ha acabado siendo el título de mi primer disco.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: soy muy observador, me fijo en todo cuando conozco una persona.

25. Una película que te encante o te defina: me gusta mucho apolo creed, me siento muy identificado con la historia de Adonis.

26. Algo que se te dé fatal: el básquet, cuando era pequeño lo practicaba y era el más malo de todos jajaja.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: estoy obsesionado con el fútbol. Veo todos los partidos de La Liga, de la Premier League y algunos de la Serie A.

28. Tu personalidad: soy una persona que de cara a la gente soy divertido, me gusta relacionarme mucho, pero también tengo mis momentos donde soy una persona que necesita mucho espacio y disfrutar un poco de la soledad.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: pues uno de los recuerdos más bonitos de mi infancia fue celebrar el gol de iniesta en la final del mundial con mi padre y mi madre.

30. Un juguete (o juego) de infancia: me gustan mucho los coches desde pequeño y mis juguetes favoritos eran los Hotwheels.

31. Lo que echas de menos: echo de menos a ciertas personas.

32. Algo de lo que te arrepientas: como digo en mi canción No Me Renta, soy un chulo que de nada se arrepiente.

33. Tu palabra favorita: familia.

34. Una manía: que en las canciones haya un mínimo fallo, me dijo mucho en las cosas y soy muy exigente.

35. Tatuajes: llevo dos tatuajes, uno es el nombre de mi primer disco Duele Pero Cura y el otro es el nombre de mi expareja porque fue quien me hizo sentir lo que sentí cuando escribí mis primeros temas y gracias a ello estoy hoy donde estoy.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): la verdad es que no tengo vergüenza reconocer nada que me guste hacer.

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: en la gira estuve 3 semanas en una casa en Galicia con el equipo de trabajo y una chica que escucha mi música entro sin tocar a la puerta (la puerta estaba abierta). Yo salía de la ducha y fue algo bastante surrealista jajaja.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… Te Perdono, porque tengo algo escrito que empieza así.

39. Retos por cumplir: llegar a ser un referente para mucha gente que le guste mi música.

40. Si no fueses Ezvit y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Que es un chico apagado que le cuesta interactuar, pero que se le ve con su punto de locura cuando lo conoces...