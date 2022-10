Cristina Tárrega despide el verano con un topless en la playa y el comentario es generalizado

No señores, ya no estamos en verano y aunque parecía que este otoño nos estaba anticipando el frío del invierno, el tan deseado veranillo de San Miguel no ha defraudado y este fin de semana nos ha vuelto a traer esas temperaturas que nos han hecho recordar las vacaciones. De ahí que muchos hayan aprovechado este oasis de calorcito para despedir el verano como se merece.

Una de ellas ha sido Cristina Tárrega que se ha ido a Valencia donde dicen los meteorólogos que las temperaturas han subido a 30 grados estos días. Las playas se han vuelto a llenar de bañadores y uno de ellos ha sido el de la periodista.

“El penúltimo baño …por si acaso #2deoctubre #elsitiodemirecreo #esenciadelmareny #valencia Foto mi hermana @matitarrega #sinfiltros #nadaresmivida”, escribía junto a una fotografía hecha por su hermana Mati en la que podemos verla haciendo topless, pero de espaldas.

Y claro, el comentario ha sido generalizado en referencia al cuerpo que luce.

Eso es un cuerpo y no el de la guardia civil!!🔥🔥

Vaya pibonazo!!!! 😍

Cuerpazo 😍

Mamá mía como siempre preciosa cielo. Cuídate 😘 😍💕😍😘💕

🙌🙌🙌 Tipazo...

Vaya cuerpaso con esa edad hija ❤️😍🔥😋

Que cuerpo tan bello 💖💖💖

Un cuerpo cuidado

Un cuerpo que ha recibido multitud de piropos y que se cuida con esmero. De hecho, en sus stories ya ha asegurado que su próximo objetivo es “crioterapia a full”. Un tratamiento que consiste en la aplicación de frío con fines terapéuticos que implica el uso de temperaturas muy bajas en una cabina o criocámara (por debajo de -130ºC) utilizándola tanto con fines médicos, deportivos como estéticos.

La crioterapia también mejora el estado de la piel, ayudando a eliminar toxinas de nuestro organismo y a quemar grasas de nuestro cuerpo. Activa los músculos y se tonifican ligeramente para producir calor eliminando más calorías, pero a su vez ejercitándose y combatiendo la flacidez. Que no es que parezca que le hace falta a Tárrega, pero ella lo ha dejado claro: “Cuidarme, que yo sola, reviento”.