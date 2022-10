El debate de Pesadilla en El Paraíso de este domingo ha tenido tres claros protagonistas: Omar Sánchez, Marina Ruiz y Raquel Lozano. Se ha producido el tenso reencuentro y ha habido reproches por medio. Pero no era la única sorpresa que iban a llevarse.

La pareja del reality ha resultado nominada junto a Daniela Requena. Sus compañeros la han salvado a ella y eso ha llevado a que Omar y Marina tuvieran que enfrentarse a la prueba del serrucho. "Quédate tú, ni se te ocurra hacer el gil***", le pedía ella antes de comenzar.

Nada más caer, Marina se echaba a llorar desconsoladamente. Luego se ha abrazado a Omar y le ha pedido que disfrute. “No puedo competir con una persona por la que siento tanto”, le explicaba a Lara Álvarez cuando le preguntaba qué había pasado.

“Yo no quería competir con ella, pero al final, sí que es verdad que yo he entrado aquí con un propósito, llegar al final y ganar si es posible”, explicaba Omar que ha sido duramente criticado en redes por su actitud.

Declaración de amor

Una vez en plató Marina Ruiz ha dejado claro qué es lo que siente por el canario. “Era una situación difícil. Omar se quedó en shock”, explicó sobre el momento de su marcha. “Que lo espere fuera y yo le he dicho a él que, aunque yo vea cosas que no me gusten, yo lo hablaré con él cuando salga, que no voy a ningún Deluxe a meter mierda ni cosas de esas, que yo le voy a esperar y que hablaremos”, explicaba.

También aseguraba que era consciente de que a su madre no le hacía mucha gracia Omar, “pero, al final, a la que le tiene que gustar es a mí, no a mi madre”.

Habrá que ver qué sucede ahora que se han quedado en la granja Omar y Raquel.