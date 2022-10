“Alguien viene”, dice Daniela Requena cuando se da cuenta de que alguien está llegando a la granja de Pesadilla en El Paraíso. “Te traen un chorvo pa’ ti”, le dice Omar Sánchez que está a su lado. Eso, sin imaginar que la que estaba a punto de entrar en escena era Raquel Lozano, la chica a la que estaba conociendo antes de entrar en el reality.

Y aunque a Daniela en un principio le parecía haber visto a Alyson Eckmann de regreso, nada más lejos, se trataba de Raquel y no había nada más que ver la cara que se le quedaba a Omar para darse cuenta de que la visita no le hacía mucha gracia. “Madre mía”, fueron sus primeras palabras. “No me lo puedo creer”, era lo siguiente que decía.

Marina Ruiz era la primera en saludarla. “Hueles a civilización”, le decía mientras daba dos besos a Omar y Daniela. No tardaba en explicar que entraba porque se lo habían ofrecido tras el abandono de Nadia Jémez. Así que, como ella misma explicó, entra como concursante de pleno derecho. “Omar me dijo que ni se me ocurriese, pero bueno”, dijo ella en un momento en el que la tensión podía cortarse.

Tensión en el ambiente

“Me sorprende, la verdad”, aseguraba el surfista, “me parece muy fuerte que estés aquí”. “La razón la tenía yo, te interesaba mucho entrar solo”, le reprochaba a Omar, “¿por qué preguntas por Marina antes de entrar a nuestra gente en común?”.

La cara de Marina, la chica con la que Omar ha tenido un acercamiento dentro del concurso, era un poema. “He sentido cosas que se han enfriado y tú lo sabes perfectamente”, explicaba el canario que aseguraba que ya sabía lo que le esperaba fuera.

“Si tan mala soy y tan mala he sido, ¿por qué apuras hasta el último día con una persona? Eso puede doler. Es mucho más fácil decir, ‘mira Raquel, no me gustas por esto, por esto y por esto. Me he desilusionado por esto, por esto y por esto”, le reprochaba.

Omar no dejaba de repetir que al final él tenía razón con lo que pensaba. “No tenías razón, lo que pasa es que prácticamente me prohibiste venir aquí y a mí no me prohíbe nadie nada”, contestaba ella que no pareció muy contenta cuando él aseguró que si estaba ahí era por él.

Raquel no dejó de repetirle que si se había desilusionado con ella se lo podía haber dicho claramente, una idea que Marina también apoyó. Y le recriminó que la había utilizado para olvidarse de Anabel Pantoja.

“Aquí veo una cosa y es que tú te has enganchado más que él y tú no has terminado de ser lo suficientemente claro con Raquel”, analizaba Marina. “Me ha dado cosita porque la he visto pillada de Omar”, añadía.

Que va Marina y se pone de parte de Raquel 😅😅😅 #PesadillaDebate4 pic.twitter.com/kXdEAuVxrP — Dama Livia (@dama_livia_1) October 2, 2022

Marina desde plató

La cosa no ha hecho más que complicarse tras la expulsión de Marina que veíamos en el mismo programa. Una vez en plató aseguró que “una de las dudas que tenía era lo de Raquel, a mí no me cuadraba que hace unos días estaba con una muchacha y de repente esto, yo quería saber. Cuando vi la conversación con ella me ha venido genial".

Nagore Robles le decía que, hasta Alexia Rivas, que le conocía bien, había dicho que se notaba que Marina no le gustaba tanto. “A ver si es que a Alexia le gusta Omar, amiga resentida, a lo mejor”, contestaba ella a esas palabras.

Veremos qué pasa entre Raquel y Omar en el programa y lo que sucede en este trío una vez acabado el programa.