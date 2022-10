Vicky Larraz y Marta Sánchez, enfrentadas desde tiempos de Olé Olé, resuelven sus diferencias en televisión

Déjate querer es uno de esos progralmas que pone los sentimientos al límite y bien lo saben todos los seguidores de Olé Olé. Uno de los grupos de los años ‘80 que vivió con mucho drama el cambio de vocalista. Empezó Vicky Larraz, que cuando estaba en lo más alto, decidió seguir en solitario y fue reemplazada por una jovencísima Marta Sánchez que, por aquel entonces solo tenía 19 años.

Desde entonces, y mira que ha llovido, se ha hablado de una eterna rivalidad entre ellas e, incluso, Vicky ha confesado en alguna ocasión que no se soportaban. Esos titulares que han ido generando con su mala relación los ha repasado Toñi Moreno en el programa con ambas en plató separadas por un muro.

“Marta quiero tener esta oportunidad que, para mí, tengo el corazón en la mano, y tú lo sabes... me estoy emocionando yo y tú lo sabes... Tú sabes que esos titulares nos han seguido, han crecido como una bola de nieve. Realmente éramos dos extrañas que no nos conocíamos. Dos mujeres extrañas unidas por una circunstancia”, empezaba lanzando su mensaje Vicky Larraz.

El mensaje de Vicky

“Cuando yo tenía que regresar a España con el proyecto de Olé Olé, que te lo conté, era mi regreso y tenía que hacerlo de verdad. Tenía que hacerlo fuerte. Eran las canciones de Olé Olé y sabía que tú eras esencial para que eso tuviera el alma que tenía que tener. Y te dije, ‘Marta, te necesito'. En ese ‘te necesito’' te lancé mi corazón, te lancé una llamada de ayuda. Y en ese momento, Marta, apostaste, no por Olé Olé, sino por mí”, confesaba sobre la ayuda que le prestó su supuesta rival.

“Tú sabías que, aunque era una extraña, lo que eso significaba para mí. Y tú, como gran artista que eres, sabes la importancia de esos momentos que muchas veces son un antes y un después. Ese, para mí, fue un antes y un después. Cuando tú me dijiste, ‘Vicky, tú me has llamado y eso es lo que me ha convencido’, te conocí como mujer, como artista, conocí tu generosidad y, para mí, cambió toda nuestra relación”, admitía la cantante.

Y parece que era momento de zanjarlo todo: “Quiero que pienses y que sientas, y hoy quiero dejarlo bien claro, para que ya no haya dimes y diretes, que aquí estoy para lo que necesites. Siempre”.

Las palabras de Marta

Después llegó el turno de palabra para Marta. “Qué sorpresa verte Vicky. Estás guapísima. Yo ya sabes lo que pienso de las confrontaciones inventadas, las detesto y tú sabes que yo nunca hablé mal de ti, primero, porque no te conocía en años y, después, a ti se te escapó un poquito en alguna entrevista que me tenías un poco de manía, pero, realmente, nunca te lo tuve en cuenta”, decía dejando claro quién había sido la responsable de esos malos rollos.

“Tenía un poquillo de celos porque tú estabas muy buena, esa es la realidad”, bromeaba Toñi Moreno para restarle tensión al momento. Marta confesaba que le fue muy bien en el grupo, pero que no fue fácil. “Vicky tenía tres años ya, o cuatro, rodados de carretera y manta, que yo no tenía, y se manejaba estupendamente con el público y a mí eso me daba mucha inseguridad y yo tuve que cogerle...”, decía antes de que Toñi la interrumpiera para pedir que se levantara el muro que las separaba.

“La imagen de las dos juntas me parece una imagen histórica”, aseguraba la presentadora que no cabía en sí de gozo por haber sido testigo de esta reconciliación.

Ya las dos sentadas en el mismo sofá, Marta confesaba que “a Voy a mil le tenía un poco de manía y la que me flipaba era No controles”. Nada más decir eso, Toñi les pedía que la cantaran juntas en ese mismo instante y no lo dudaron. Se levantaron para hacer uno de los duetos más esperados que sellaba una enemistad de muchos años.

Hay cosas que pueden tardar en llegar, pero llegan.