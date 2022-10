Taylor Swift explica el "detrás de la canción" de 'Anti-Hero', uno de sus temas más honestos hasta la fecha

A lo largo de las últimas dos semanas hemos sido testigos de cómo Taylor Swift ha ido revelando la lista de las canciones que formarán parte de su próximo disco, Midnights, haciendo uso de su perfil de TikTok para presentar un bingo de media noche en el que el azar decidía los lunes, miércoles y viernes de cada semana el orden de revelación de los diferentes temas.

La madrugada de este 3 de octubre, Midnights Mayhem With Me se emitía por sexta vez para revelar el nombre de la tercera canción del disco, Anti-Hero. En pleno ecuador del formato, y con unas previsiones de que termine de emitirse la noche del 21 de octubre, día en que se lanza este décimo álbum de estudio, la de Tennessee ha querido ir un paso más allá para explicar por qué se trata de una de las canciones más especiales del disco y de toda su carrera.

Taylor Swift dejaba momentáneamente a un lado su cuenta de TikTok para compartir esta información a través de Instagram, donde la solista acumula un mayor número de seguidores, concretamente 226 millones.

"La tercera canción del disco, Anti-Hero, es una de mis canciones favoritas que he compuesto. Realmente no creo que nunca haya profundizado tanto en mis inseguridades con este nivel de detalle con anterioridad. Lucho constantemente con la idea de que mi vida se ha vuelto de un tamaño incontrolable y, ya sabéis, no quiero sonar demasiado oscura pero sí lucho mucho contra la idea de que no me siento como una persona" comentaba la solista durante los primeros segundos de esta confesión.

"Esta canción es un tour guiado a través de todas las cosas que odio de mí misma. Todos odiamos cosas de nosotros mismos y son todos estos espectos de las cosas que nos gustan y odiamos de nosotros mismos, con las que nos tenemos que reconociliarnos si queremos convertirnos en 'esa' persona. Así que sí, me gusta mucho Anti-Hero porque creo que es muy honesta".

De esta manera, Anti-Hero parece seguir la estela de otras canciones en las que Taylor Swift se ha abierto en canal a lo largo de sus últimos trabajos, como por ejemplo The Archer, donde la cantante reflexionaba de nuevo sobre sus inseguridades, sobre no saber lo que hacer cuando el mundo que has construido en torno a ti se derrumba porque elegiste a las personas y los caminos equivocados, y del miedo a no ser suficiente.

Desde luego, tal y como ella misma anunció, se trata de un trabajo muy personal en el que la artista reflexiona sobre 13 noches de insominio a lo largo de su vida, donde estamos seguros de que nos entregará uno de los proyectos más íntimos hasta la fecha.