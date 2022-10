La polémica sobre Jeffrey Dahmer también salpica a Katy Perry

La cultura de la cancelación va camino de cobrarse una nueva víctima. Hace 9 años, Katy Perry estrenó la canción Dark horse, una de las canciones más populares de toda su discografía, en la que colaboró con Juicy J y que contiene una mención al asesino de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Por ese verso, miles de usuarios en la red están pidiendo la retirada de la canción Dark horse de las plataformas.

Parece que el perfil que la popular serie de Netflix ha creado de este asesino en serie ha movilizado a millones de espectadores en todo el mundo para los que la mención en la canción es algo cruel y que romantiza los crímenes que esta persona cometió hace años. Sin embargo, hay quien no termina de entender por qué se desata ahora esta polémica cuando los hechos y el nombre de esta persona ya eran conocidos cuando la californiana presentó su canción.

"Uh, she’s a beast, I call her karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer, be careful, try not to lead her on, Shawty's heart was on steroids, Cause her love was so strong" (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer, Ten cuidado, trata de no guiarla, el corazón de ella tiene esteroides, porque su amor es tan fuerte") se escucha cantar a Juicy J en la estrofa que ha generado toda esta polvareda.

"No sabía quién era Jeffrey Dahmer, pero ahora que lo sé, Katy Perry está enferma por permitir esa letra en su canción", "Yo captando después de años porqué decían que Dark Horse de Katy Perry trataba de canibalismo y era diabólica", "Espero que quiten la canción, es demasiado cruel para las familias de las víctimas", "No me había dado cuenta que en Dark Horse, mencionan a Jeffrey Dahmer. ¿Katy en qué estabas pensando?" o "Me parece increíble ese rap en “Dark Horse”, ¿a quien se le ocurre? habían mil cosas para rimar" son algunos de los mensajes que en las últimas horas pueden leerse en las diferentes cuentas oficiales que la solista tiene en las redes sociales.

Obviamente, la canción no ensalza la conducta violenta del asesino Jeffrey Dahmer sino que está intentando hacer un paralelismo entre esa actitud violenta y una relación que puede llegar a ser apabullante. De momento Katy Perry mantiene un prudencial silencio en estos momentos en los que su nombre está en boca (o mejor dicho, en los teclados) de todos.

El caso de Katy Perry no es único en la industria musical ya que otras estrellas también han usado el nombre del asesino en sus canciones como Kesha en Cannibal, Nicki Minaj en Transformer o Juice Wrld en Bandit.

Un nuevo episodio sobre Dark horse que se suma a la batalla legal que tuvo que afrontar por presunto plagio. Al final, la defensa legal de la californiana ganó el juicio de un caso en el que inicialmente sus productores, compositores y su compañía discográfica tenían que haber pagado más de 3 millones de dólares.