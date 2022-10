Alexia Rivas se identifica con Íñigo Onieva y tiene algo que decir sobre lo que está sucediendo

El escándalo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está llenando horas de televisión y de comentarios en redes sociales. La aparición y las palabras de la hija de Isabel Preysler en el congreso de la familia en el que ha participado en México han dado mucho que hablar y ha hecho que, para muchos, se dé la vuelta a la tortilla.

Lo que la semana pasada era una total defensa a Tamara y un aplauso a su aparición pública para dar la cara tras lo ocurrido, esta semana ya se ve de otra manera.

Son muchos los que creen que se está excediendo en sus declaraciones sobre su ex y una de ellas es Alexia Rivas que, de entradas se posicionó de parte de la engañada. “Siempre he sido Tamarista pero ahora mucho más. Valiente, íntegra. Te abrazo", escribió en twitter.

En defensa de Íñigo

Pero, visto lo que está sucediendo, ha hecho que reflexione y que acabe dando la cara públicamente por Onieva. "Lo que ha hecho es mentir y ser infiel. Sí, está fatal. Cosas que, por cierto, si somos un poco sinceros con nosotros mismos, seguro que la mayoría de nosotros ha cometido alguno de los dos errores en algún momento", expresaba.

Ella sabe bien de lo que habla porque sufrió el mismo escarnio público cuando salió a la luz el caso Merlos durante la pandemia. Una conexión por video llamada de Alfonso Merlos puso en evidencia que Alexia era su amante mientras que su novia, por aquel entonces, era Marta López.

"Haber hecho las cosas mal, equivocarse, cagarla tanto, no justifica que te linchen como persona y tampoco como profesional. Ha mentido, no ha matado a nadie. El peaje de la presión social - y, sí, sabéis que desgraciadamente lo conozco, es demasiado alto en mi opinión. Es difícil saberlo si no lo vives", empatizaba con Onieva.

"Pero pensar que todo el mundo va a señalarte y juzgarte, ver a tu madre desesperada y hundida, no saber qué camino tomar, tener que pedir ayuda profesional, pensar que tu trabajo y tu vida ha terminado... Señores, eso lo merece un criminal, no una persona que sido infiel o ha mentido", terminaba exponiendo en un texto que ha difundido en sus redes.

Está claro que Onieva cada vez cuenta con más gente que decide salir en su defensa y no porque compartan lo que ha hecho, sino porque no entienden la lapidación a la que está siendo sometido.