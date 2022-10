Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban cargan contra el discurso de Tamara Falcó sobre Íñigo Onieva

Tamara Falcó, tras hacer su primera aparición pública en Madrid tras su escándalo de compromiso para posterior ruptura con Íñigo Onieva por la filtración de unas imágenes en las que se besaba con otra chica, ha puesto rumbo a México para participar en un congreso de la familia.

Allí ha hablado largo y tendido sobre su situación y sus palabras han dado mucho que hablar en las últimas horas. “Ha ido a un congreso de la familia a hablar de Íñigo Onieva. Yo creo que Tamara Falcó hablando de esta manera sobre el que ha sido su pareja, me parece una falta de respeto hacia Íñigo Onieva, un exhibicionismo impúdico de sus emociones”, opinaba Jorge Javier Vázquez en Sálvame.

El presentador no es partidario de las palabras que Tamara le ha dedicado a su ex en ese congreso. “Habla del lado oscuro de Íñigo Onieva, del lado oscuro en el que se puede mover. Está consiguiendo que todos pensemos mal sobre la vida que lleva Íñigo Onieva”, explicaba.

Un discurso de odio

El problema no son tanto sus palabras como el foro en el que las ha pronunciado. “A la sociedad, dividirnos en buenas personas y malas personas, ‘yo soy la buena persona y él es la mala persona descarriada que necesita ayuda y yo soy la buena persona que me ha pasado esto y lo acepto’, me parece un mensaje muy, muy, muy peligroso”, reflexionaba Jorge Javier, “lo que haya hace desde ese sitio y ante una audiencia entregada que la está escuchando con devoción, eso se llama abuso de poder”.

“Lo que todo el mundo tiene que tener muy claro que lo que ha hecho en México, en el foro este de la familia, al que acuden organizaciones ultra católicas, lo que ha hecho Tamara Falcó es un claro discurso de odio. Eso no son discursos de amor, son discursos de odio y hay que denunciarlos y hay que rechazarlos de pleno porque primero son los discursos y luego vienen las hostias en la calle. Hay que cortarlo de raíz”, expresaba el presentador.

“En un congreso de la familia donde se debería hablar de amor, de respeto y de complicidad, demoniza a la que ha sido su pareja”, añadía.

También ha reproducido las últimas noticias que le han llegado de Íñigo Onieva: “Está absolutamente destrozado. Está emperrado en que está enamorado y emperrado en que quiere cambiar de vida para conquistar a Tamara y estar a su lado y llevar una vida junto a ella y está dispuesto a todo lo que ella le pida para estar junto a ella”.

Belén Estaban y su capote a Íñigo

Otra de las que se ha mostrado muy crítica con Tamara Falcó ha sido Belén Esteban que aseguraba que Íñigo sigue en la casa que compartía con su ex novia y que su familia está completamente superada por la situación.

“Yo he sido muy defensora de Tamara Falcó, pero hay cosas de las que ha hecho este fin de semana en México que no. Yo soy cristiana y a mí se me cae la cara de vergüenza tener que estar escuchando a Tamara las tonterías y las gilipolleces, con todos mis respetos, que dice”.

También ha asegurado que Íñigo ya sabe quién es el amigo que filtró las imágenes y le recomendó que salga y de la cara para que su familia no se coma todo el marrón.

Parece que se está dando la vuelta a la tortilla.