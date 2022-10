Juan Del Val y la “paradoja” del discurso ultracatólico de Tamara: “Todo el mundo abandona el barco”

“Menos de una semana después todo el mundo abandona el barco. Unos días ha bastado para pasar de considerarla una heroína a la reaccionaria de la que hay que huir”, ha empezado escribiendo Juan Del Val sobre su compañera Tamara Falcó en su último post de Instagram. El escritor, que lleva dos años trabajando con la hija de Isabel Preysler en El Hormiguero, ha acudido a Instagram para mandarle un mensaje de apoyo (o de zasca) a su compañera. Y es que, tras leer el post, no nos queda muy claro cuál es la intención.

Este fin de semana, Tamara Falcó volaba a México para acudir a una convención ultracatólica en el que se habla de la familia. La celeb fue una de las personas que intervinieron. Lo hizo con unas palabras que muchas personas, como Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban, han tachado de “discurso de odio”: "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto"

Una semana después de ser noticia por haber terminado su compromiso con Iñigo Onieva horas después de anunciarlo por una infidelidad, Tamara ha vuelto a acaparar los titulares. Eso sí, muchas personas ya no empatizan con ella.

De este modo, Juan Del Val ha sido bastante crítico con la aristócrata, recordando que hace tan solo unos días la gente se metía con él por su meterse supuestamente con Tamara en El Hormiguero:

“Ahora, cuatro días después, todo es distinto. Tamara ha ido a un foro ultracatólico sobre la familia tradicional a decir lo que piensa (o no, porque yo no he entendido bien lo que ha dicho como me sucede algunas veces) y la gente ha sobreactuado para llevarla a la hoguera como hace unos días destrozaron al novio infiel y elevaron a los altares a una mujer por el simple hecho de haber sufrido una infidelidad”

Juan Del Val y la paradoja de la historia

La pareja de Nuria Roca recuerda que, aunque él nunca ha estado en el “Team Tamara” y está en las “antípodas idiológicas” con ella, le tiene mucho cariño después de estar compartiendo plató durante dos años. A pesar de ello, no ha dudado en criticar las palabras que Tamara dijo en el congreso mexicano:

“Hay una cierta paradoja en esta historia que a ella y a mí nos separa y nos une. Yo he formado una familia tradicional, estoy casado con la misma mujer con la que vivo desde hace veinticuatro años y con la que tengo tres hijos sanos, estudiosos y que hablan perfectamente inglés. Sin embargo, respeto profundamente a otras familias que son distintas, nada tradicionales como, por ejemplo, la suya”

Para terminar, Juan recuerda que el respeto tiene que estar siempre: “Yo soy ateo, pero sé lo que es la caridad cristiana. La otra paradoja. Siempre hay que estar con el más indefenso”. De este modo, Juan asegura que hoy apoya a Tamara.