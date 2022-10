Un antiguo emparejado de ‘La isla de las tentaciones’ llega como soltero a la nueva edición

El debate de La isla de las tentaciones 5 nos dejó varios avances en exclusiva que nos tienen en ascuas. Laura y reacción a las imágenes de su chico en su primera hoguera. Laura, protagonista del primer visto de esta edición. Y como no hay dos sin tres, también tenemos a Laura, la que conoce al nuevo soltero vip que llega a Villa Playa.

Las chicas estaban nerviosas por conocer a su nuevo compañero que llegaba después de Hugo Paz. “Es Álvaro, el de Rosario”, le decía Paola a Laura. Mientras, Sandra Barneda, le daba la bienvenida: “Qué bueno volver a verte”.

Mientras veíamos estas imágenes, también lo hacía Rosario Matthew, la chica con la que Álvaro Boix llegó a La isla de las tentaciones. Ambos fueron infieles y aunque se querían muchísimo, se dieron cuenta de que su relación era muy tóxica. Decidieron romper y, ahora, ella está felizmente viviendo con Stiven, uno de los que fue como tentación.

Llega Álvaro Boix

Cuando veía a su ex llegar de nuevo al programa, ahora como soltero, se llevaba la mano a la boca que abría con gran asombro. “Me llamo Álvaro, tengo 23 años y vengo de Elche. Aunque ya me conocéis de la isla he venido aquí, otra vez, a ver si me enamoro o intento recuperar eso que perdí aquí”, les decía a sus nuevas compañeras de convivencia.

Aseguraba que todas ellas le parecían muy guapas y confesaba que ya conocía a una de ellas. La sonrisa de Laura la delataba y él no tardaba en dar su nombre. Mientras, Rosario asentía desde plató. Eso sí, todavía no hemos visto cómo Laura explica la vinculación que tienen.

Rosario reacciona

Lo que sí hemos visto es la reacción de su ex en plató. “El mejor tentador que habéis podido meter porque como no tiene tipo, le gustan morenas, rubias, bajas, altas, como sean”, aseguraba. Eso sí, confesaba que le había visto “muy feo, el pelo ese no le queda bien”. Unas palabras que hacían saltar a algún colaborador que aseguraba que estaba celosa.

“Yo sí le dije a Rosario el otro día, y creo que lo pensamos, que Álvaro ha dado un grow up desde que no está con Rosario, está mucho más guapo”, añadía Alejandra Rubio.

Rosario cree que Laura es la chica que le puede llegar a gustar. Se le acumulan los chicos a la novia de Mario.