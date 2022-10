Compte Spain: la firma española que viste a Natalia Lacunza, María Becerra y Sofía Wylie

La moda española es tendencia. Las nuevas generaciones de diseñadores y diseñadoras made in Spain están pegando fuerte. Las estrellas internacionales y sus estilistas tienen el ojo puesto en las firmas de nuevos talentos nacionales. Desde Dominnico hasta Isabel Sanchís, pasando por Palomo Spain: Hollywood quiere vestirse con sus diseños.

La última en caer rendida ante la moda española ha sido Sofia Wylie. La estrella de Disney Channel, conocida por dar vida a Gina en High School Musical: el musical: la serie, ha apostado por un increíble look made in Spain para la premiere de su última película para Netflix.

La joven de 18 años necesitaba brillar en la noche del preestreno de La Escuela del Bien y Mal, donde comparte protagonismo con la mismísima Charlize Theron, ¡y vamos si lo ha hecho!

Sofia apareció en la premiere de Londres con un increíble look de dos piezas lleno de brilli brilli. Un espectacular diseño con el que acaparó todas las miradas y demostró ser una de las más elegantes de la noche.

Se trata de un diseño de Compte Spain que consiste en dos piezas de lentejuelas negras con guantes a juego de la colección FW23. El conjunto es de lo más original, consistiendo en un mini top inspirado en las heridas con tirantes y una falda larga con estructura interior a modo de corsé con raja en la espalda. ¡Una maravilla de diseño!

No nos extraña que Sofia haya escogido este diseño para promocionar su nueva película, La Escuela del Bien y Mal, donde da vida a una estudiante del colegio al que acuden los héroes y villanos de los famosos cuentos de hadas. Y es que la colección de Compte Spain al que pertenece este look está inspirado en el origen de los cuentos. ¡Esta chica no da puntada sin hilo!

Sobre la colección

Bajo el nombre de Life is not a Fairytale (La vida no es un cuento de hadas), Compte Spain se inspiró en la versión original de los cuentos (no en las versiones que nos han llegado gracias a Disney). De este modo, tal y como dice la nota de prensa, sus diseños no se enfocan en un cuento específico, sino en “en ese dolor y sufrimiento que existe”.

La colección, la primera de Compte Spain en desfilar en la Madrid Fashion Week, fue candidata a ganar el premio Meredes-Benz Fashion Talent.

Detrás de esta firma, que no ha dejado de ganar relevancia en los últimos meses, se encuentra el diseñador valenciano Santi Mozas. Sus diseños están enamorando a las celebs. De momento, además de Sofia Wylie, caras tan conocidas como Natalia Lacunza, María Becerra o Belén Aguilera, también han apostado por sus diseños.

Sin duda, Compte Spain va a dar mucho que hablar. Y es que sus diseños son una auténtica fantasía.