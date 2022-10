El incómodo momento de Rihanna con su vestido en el que casi se le ve todo

Son muchas las veces que nuestras celebrities protagonizan algún tipo de descuido con sus extravagantes vestimentas. Un desliz que les ha podido pasar factura y han recurrido al famoso dicho; tierra trágame.

Ha sido el caso de María Patiño en la Sálvame Fashion Week donde en un descuido se le vio un pecho en directo. También el lapsus de Gigi Hadid en el Festival de Cannes de 2017 donde la apertura de su vestido le jugó una mala pasada. O la misma Laura Pausini sobre el escenario donde las transparencias de su traje le habrían hecho enseñar más de lo que pretendía.

La última en verse entre la espada y la pared ha sido Rihanna cuando acudía al cumpleaños de su chico con un vestido negro de lo más atrevido por su apertura en la pierna y por su escote.

Tras disfrutar de una agradable cena en un famoso restaurante de Los Ángeles, la artista abandonaba el local junto al rapero. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que, las cámaras allí presentes empezaron a fotografiar a la pareja y para evitar enseñar más de lo que quería con el flash, la cantante tuvo que taparse con sus propias manos el pecho. No suficiente con eso, la cremallera lateral empezó a abrirse y, agobiada por la situación, tuvo que cogerla rápidamente para no mostrar de más.

Rihanna abandonando el restaurante junto a su novio, ASAP Rocky / Getty / Rachpoot/Bauer-Griffin

Su próxima aparición en los escenarios

El pasado 25 de septiembre, Rihanna revolucionaba las redes anunciando su sorprendente regreso por todo lo alto. La solista de Barbados volverá a subirse a los escenarios el próximo 12 de febrero para deleitarnos con su espectacular voz en la Super Bowl 2023.

Sin duda, una noticia que ha provocado una alegría indescriptible por parte de todos sus fans que podrán disfrutar de uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial amenizado con un show de 14 minutos por parte de la estrella internacional.

Aunque no se sabe si esto hará que Rihanna se anime y vuelva a publicar un disco después de media década, lo que sí sabemos es que no va a desaprovechar la oportunidad de presentar un pequeño adelanto de lo que podría ser su nueva andadura en el ámbito musical.

La artista confirmó su asistencia compartiendo una una imagen donde sobraban las palabras: Su brazo tatuado aparecía inclinado hacia arriba mientras sujetaba un balón oficial de la NFL.