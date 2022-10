Melendi anuncia su colaboración con Aymée Nuviola: ‘Pan para Yolanda’

Melendi mantiene una relación muy especial con Cuba, un país que ha estado presente en varias de las canciones que forman parte de su discografía como Desde que estamos juntos o su colaboración con Orishas en Sastre de tu amor. Y este jueves añadirá una nueva muestra de respeto y admiración hacia la isla gracias a la colaboración con una de sus artistas más internacionales: Aymée Nuviola.

El solista asturiano lo ha confirmado oficialmente a través de sus redes sociales donde en los últimos días ha publicado un par de fotografías de su relación de amistad y musical con la solista cubana: "Este jueves podréis escuchar Pan para Yolanda junto a la gran @aymeenuviolaofficial Ya podéis ver un avance haciendo presave! (Enlace en bio)".

Como habéis podido leer en su post de Instagram, el solista asturiano estrenará este mismo jueves Pan para Yolanda, la canción en la que ha unido su talento con la intérprete cubana. De momento, el ovetense no ha confirmado si esta canción formará parte de un proyecto más ambicioso que podría traernos un nuevo disco de estudio en 2023.

Lo que sí ha quedado claro es que ambos mantienen una relación mucho más que cordial. Una amistad que se ha trasladado a la música y que les permite bromear con su dueto: "A una sílaba de casarme estuve, porque me dijo que no, si me llega a decir que sí…. Con el permiso de @simeonpaulo , pronto escuchareis el privilegio que la vida me concedio!!!".

La respuesta de Aymée Nuviola no se quedó corta tampoco: "Jajajajajajjaajaj eres tremendo asturiano querido ! No te dije que si a la boda pero te dije que si a algo mejor y más hermoso. Que privilegio!". La canción parece haber contado también con la colaboración del productor Pablo Simeón, actual pareja de la solista, cerrando así el triángulo que los une.

Melendi suma así una nueva colaboración en este 2022 después de estrenar hace algunas semanas su dueto con India Martínez con la que también mantiene una bonita amistad. Una canción, Si ella supiera, que está dando mucho que hablar y que seguro que no será la única vez que junte a estos dos artistas tras el micrófono.

El asturiano sigue demostrando estar en plena forma y está dispuesto a celebrar el 20º aniversario de su carrera musical como mejor se le da: con música.