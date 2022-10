La DGT recuerda una norma que muy pocxs cumplen en los carriles adicionales

Tanto en este mes de octubre como en el inminente puente del 1 de noviembre, millones de personas se desplazarán en coche por las diferentes carreteras de nuestro país. Y como suele ser habitual, eso generará atascos de salida de las grandes ciudades. Una circunstancia que provocará la creación de carriles adicionales. La DGT ha querido recordar a todos los conductores cómo debemos comportarnos ya que pocxs cumplen con la ley.

Y no hablamos solo del límite de velocidad. Algo que debería estar muy presente en cada desplazamiento ya que en estos carriles sólo debemos circular a entre 60 y 80 kilómetros. Cada kilómetro que añadimos por encima de ese límite estaremos poniendo en riesgo la vida de otras personas que circulan justo en sentido contrario por un carril habilitado en el sentido contrario al habitual.

Pero es que además de tomar todas las precauciones a la hora de movernos en los carriles adicionales, también deberemos llevar activadas siempre las luces de cruce sea de día o de noche. En la mayoría de vehículos, las luces 'cortas' ya se encienden automáticamente nada más arrancar pero los más antiguos aún son manuales en ese sentido.

Es por ello que para desplazarnos por uno de estos carriles que sirven para descongestionar carreteras, autovías, etc, hay que llevar siempre las luces de cruce dadas (ojo, no solo las de posición) y no pisar el acelerador por encima de los 60-80 km/h.

"Los carriles adicionales son habituales en carreteras convencionales congestionadas. ¿Sabes cómo se forman, qué vehículos pueden usarlos y las normas para circular? La @DGTes te lo explica con esta animación. #Seguridadvial #ViajeSeguro" ha tuiteado la Guardia Civil a modo de recordatorio mostrando un vídeo de la DGT en el que se explica visualmente cómo conducir en estos carriles extra.

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 5, 2022

Según recuerda la Dirección General de Tráfico no están autorizados a utilizarlos bicicletas, ciclomotores, ciertos vehículos especiales (hasta 3.500 kilos), vehículos de tracción animal y personas con movilidad reducida.