Laura Escanes, Míster Jägger y Risto Mejide, diana del humor más negro de las redes sociales

Esta semana la revista Lecturas sacaba en portada la noticia de la nueva ilusión de Laura Escanes tras anunciar su ruptura con Risto Mejide. Según la revista, la influencer tendría una nueva ilusión que no sería otra que Míster Jägger, el streamer de 28 años que ganó La gran velada 2 frente a David Bustamante.

Aunque ella ha negado que tenga nueva pareja, lo cierto es que todo el mundo ya lo da por hecho y esta supuesta nueva relación se ha convertido en la comidilla de las últimas horas. Hasta en Sálvame, Jorge Javier Vázquez ha hablado de lo que puede llegar a ganar al mes este youtuber que centra su contenido en videojuegos y un humor que no todos llegan a entender.

Precisamente, muchos de sus vídeos más polémicos son los que han utilizado muchos tuiteros para crear memes sobre este triángulo y no han tenido ningún miramiento hacia ninguno de ellos.

Una separación no es un momento fácil para ninguna pareja, aunque la ruptura se haya llevado en buenos términos. “El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días”, escribía Laura cuando compartió la noticia del fin de su relación. Un amor que podría estar compartiendo ahora con Míster Jägger.

Aluvión de memes

Todo ese buen rollo no impide que muchos tiren de su humor más negro para abordar el tema. Y Risto va irremediablemente ligado a los comentarios sobre la nueva pareja.

Y mientras dicen que Laura ha encontrado de nuevo el amor, aseguran, también, que Risto lo está buscando a través de una exclusiva app de citas.

Está claro que, si el matrimonio de Risto y Laura ha dado que hablar desde el principio, seguirá haciéndolo ahora que ha llegado a su fin tras siete años defendiéndolo.