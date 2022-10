El detalle que Laura Escanes no se ha quitado tras su separación con Risto Mejide

Durante el verano, son muchos los souvenirs que nos compramos en nuestras vacaciones a modo de recuerdo y que, una vez terminada la época estival nos acabamos quitando para que la nostalgia no invada nuestros días. Pulseras, collares, anillos e incluso algún pareo o gorro que nos recuerda a los maravillosos días de playa o piscina, disfrutando del sol y sin preocupaciones, más allá que no se nos pase la hora en el bufet.

Pero como todo lo bueno, con la llegada de octubre, ya podemos dar por terminados los meses de calor y con ello ha llegado la vuelta a la rutina. Volver a nuestros compromisos laborales, retomar los hábitos saludables e incluso cumplir a raja tabla con los ejercicios en el gym.

Así lo ha mostrado Laura Escanes en su perfil de Instagram que, tras la montaña rusa que está viviendo en las últimas semanas, la influencer no solo está más volcada que nunca en su trabajo, sino que también en sus entrenamientos.

No es la primera vez que nos muestra que su entrenadora, Crys Diaz, la coach de los famosos, es su máxima aliada y que, como ella misma escribía ayer en sus stories ha estado en los momentos buenos y en los que no se soportaba ni ella misma.

La de Barcelona compartía una sucesión de vídeos donde mostraba los entrenamientos que llevaba a cabo, entre ellos, una escena donde se le veía cómo descargaba adrenalina contra un saco de boxeo. Pero no fue eso lo más llamativo de sus stories, o al menos no en lo que se fijó una de sus seguidoras.

"Llevar la tobillera de la playa aún es de guapas", le escribía. Un comentario que Laura no dejó pasar por alto y que aprovechó para confesar por qué todavía la llevaba... "No quiero cortarla, que en una pedí un deseo para que se caiga sola y se cumpla", le contestaba. Dejando el misterio en el aire sobre en qué habría pensado en el momento que se la puso, no quiso desvelar más detalles al respecto.

Laura Escanes interactúa con un seguidor sobre su pulsera del tobillo / Instagram @lauraescanes

Su separación con Risto Mejide

Era el domingo 25 de septiembre cuando la influencer y su exmarido, Risto Mejide, anunciaban su separación en redes sociales tras siete años juntos y una hija en común. Una noticia con la que no solo nos dejaban sin palabras e impactados, sino que conseguían ocupar todos los titulares de los medios de comunicación.

No han sido unas semanas fáciles, pero Laura ha demostrado que en estos momentos su familia ha sido su máximo apoyo y también sus amigas, quienes se han vuelto su salvavidas y siempre que pueden sacan un hueco para disfrutar de un sinfín de planes juntas: desde una comida con María Pombo, Laura Matamoros y María Frubíes hasta una tarde en el estudio de tatuajes con una de sus mejores amigas, Gemma Pinto, para salir con nuevos diseños.