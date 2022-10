Risto Mejide presenta su nueva ilusión y Laura Escanes reacciona

Risto Mejide y Laura Escanes defendieron su historia de amor a capa y espada, pero eso no significa que fuera eterna. Fue bonito mientras duró, que fue siete años, pero ahora emprenden vidas por separado, dentro de lo separados que pueden estar compartiendo una hija.

El caso es que en las últimas horas se ha hablado mucho de que Laura Escanes podría haber encontrado una nueva ilusión tras su ruptura. La revista Lecturas publicaba en su portada de este miércoles que podría haber iniciado una relación con el youtuber Míster Jägger. Aunque ella lo ha negado, son muchos los que le han dado vueltas a este tema.

El que sí parece haber encontrado una nueva ilusión es Risto Mejide y no lo ha publicado ninguna revista, sino que lo ha confirmado él mismo en sus redes. Pero no es lo que muchos puedan estar pensando.

La ilusión de Risto

"Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando”, bromeaba sobre los libros que está leyendo, entendemos que para documentarse.

El pasado agosto ya nos anunciaba que su próximo libro tendría que ver con este músico y parece que en eso se ha centrado ahora que atraviesa una complicada situación personal. Porque, no vamos a engañarnos, por muy cordial que haya sido la ruptura, una separación nunca es agradable.

Precisamente ha sido Laura una de las primeras en reaccionar a esta publicación con una ristra de emojis: “🤭🤭🤭🤭🤫”. “Pues ese libro de Bach me lo puedes dejar”, le pedía Irene Junquera. “Esperándola con los brazos abiertos! Ganas de pasar horas con ella. ❤️”, añadía Marta Flinch.