Roma acaba de cumplir tres años. La hija de Risto Mejide y Laura Escanes sigue creciendo y sus padres no pueden estar más orgullosos de ella. Le han preparado una fiesta de esas de ensueño muy de color rosa.

Le han llevado a casa la pastelería de Minnie Mouse con todos los dulces que pueda soñar un niño de su edad y, por supuesto no han faltado los amigos, los globos y la impresionante tarta decorada con el que debe ser su personaje preferido.

La influencer ha compartido en redes una buena cantidad de fotografías y vídeos de la celebración. Eso sí, en ninguna de ellas aparecía Risto Mejide. Sí aparece, sin embargo, el hijo del comunicador que no ha querido perderse el cumple de su hermana.

Así que, no sabemos si el papá de la cumpleañera estuvo o no. No debe ser una situación fácil justo cuando acaban de anunciar su separación después de siete años de relación.

Felicitaciones

“Happy bday princess 💗 Hoy hace 3 años que llegaste y no entiendo cómo se puede querer tanto… T’ESTIMO”, escribía la feliz madre que ha disfrutado tanto o más que su hija. Y claro, no han faltado las felicitaciones de sus amigas.

Chenoa: 🙌❤️

Paula Echevarría: Felicidades bellas! 💖

Luc Loren: Jijijiji😍 felicidades Romi

Marta Lozano: 😍😍

Laura Matamoros: 🍟♥️

Teresa Andrés Gonzalvo: Preciosas ❤️

Laura también ha recordado en sus stories el día de su nacimiento con fotos del parto. “Es alucinante lo rápido que pasa el tiempo… y la de vueltas que da la vida. Pero esta niña vino al mundo para hacernos muy felices. Soy muy afortunada. MUCHÍSIMO. Gracias por todas las felicitaciones a Roma”, escribía junto a una de ellas.