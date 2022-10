Un juego de la infancia de muchos, protagoniza el momento más nostálgico de ‘Got Talent’

Los juegos de nuestra infancia siempre nos provocan mucha nostalgia porque nos retrotraen a unos momentos generalmente felices de nuestras vidas. Esos en los que apenas teníamos responsabilidades y el juego se convertía en el objetivo de cada día.

Uno de esos juguetes ha llegado al último programa de Got Talent gracias a Víctor, o más bien, Slinkyquads. Su actuación comenzaba con las luces del teatro apagadas y la única luz de la pintura fluorescente de la ropa y la cara del nuevo concursante del talent.

En sus manos portaba un slinky fosforito, que es el muelle con el que muchos han intentado hacer malabares en sus tiempos de niño. Y eso es lo que ha hecho Víctor, una mezcla de danza con malabares y habilidades con el juguete.

Valoración del jurado

“Me ha parecido muy visual, muy original, diferente. Además, lo haces muy bien. Personalmente, cuando era pequeña, solo lo pasaba de mano a mano y lo dejaba en la escalera”, recordaba Edurne sobre su propia experiencia con este juego.

Risto Mejide seguía fiel a su línea más crítica y aseguraba que “me parece más interesante el personaje maligno que te has montado, que el número de malabares”. Algo con lo que parecía estar de acuerdo Paula Echevarría que le daba la razón: “Me gusta la propuesta, la luz negra, el baile que te has marcado, pero sí es verdad que estoy de acuerdo con Risto en que esperaba un poco más, no sé el qué, pero algo más”.

El que no ha podido resistirse a coger el muelle y ponerse a recordar viejos tiempos con él ha sido Dani Martínez que sacó a relucir su lado más payaso.

El caso es que todo terminó con tres ‘síes’ y un ‘no’, y está claro de quién venía cada voto.