Dani Martínez sorprende con su pase de oro a Alan J Silva en ‘Got Talent’, después del ‘no’ de Risto Mejide

Nunca se sabe qué es lo que va a mover por dentro al jurado de Got Talent. Y de ahí, que a veces, nos sorprendamos con los pases de oro que entregan. A Edurne le conmovió la historia de una niña ucraniana refugiada que bailaba como los ángeles. A Paula Echevarría, un número de danza que expresaba con sus cuerpos el horror de la violencia de género. Dani Martínez ha entregado el suyo este martes.

Alan J Silva llegaba al programa dejando claro que “este número es difícil, mi niño y mi niña dicen que vuelo como un ángel. Mi familia es muy importante para mí. Mis hijos son todo en mi vida y quiero que estén orgullosos de mí. Quiero callar las bocas de los que me dijeron que por mi altura solo podría ser payaso”.

"Soy de una familia de circo, soy la sexta generación. Empecé a entrenar cuando tenía cuatro años y por la altura todos le decían a mi mamá que tendría que hacer cosas cómicas. Quiero que la gente entienda que todos tenemos capacidad y que quiero ser tratado con igualdad. Mi familia me hacía probar varios tipos de disciplinas y cuando probé las telas tuve una sensación buena de estar arriba", explicaba.

"Cuando estoy en el aire me siento más libre y que tengo más confianza. Este número me gustaría dedicárselo a la gente que es diferente y que a veces no tiene mucha confianza en sí misma. El límite está en el cielo y no en nuestro cuerpo", aseguraba antes de comenzar su número.

El jurado opina

Al finalizar, han llegado las valoraciones del público. “Alan, yo te diría que los límites solamente están en los ojos de los que te los ponen. Nosotros no tenemos que ponernos límites. Creo que has hecho un número super bonito, que has hecho unos movimientos con una delicadeza y una sutileza, haciendo cosas muy difíciles, que no ha habido nada de brusquedad en ningún momento, enhorabuena, de verdad”, le transmitía Paula Echevarría.

"El mensaje, ya no solamente para la gente que estamos aquí sino la gente que te vea en casa, creo que es importante. Seguro que mucha gente ha hecho ese clic de decir ‘a mí también me han dicho que no puedo cumplir un sueño y si lo ha hecho Alan, ¿por qué yo no?’, así que te lo agradecemos de corazón", expresaba Edurne.

“Alan, yo he flipado mucho contigo. Has tenido un gran mensaje con una actuación absolutamente increíble. Espero que esta noche te lleves los cuatro síes porque son merecidísimos a lo que has hecho, de verdad”, añadía Dani Martínez. Pero claro, no siempre suceden las cosas como a uno le gustaría y más si tiene a Risto Mejide al lado.

“Pues no se los va a llevar porque, a mí, Alan, compartiendo y respetando el mensaje que has traído, el número no me ha gustado. Me ha parecido más de lo mismo. Más telas. Para mí es un no”, sentenciaba el comunicador.

Paula y Edurne le han dado un sí y sólo quedaba Dani que ha sorprendido a todos. "Para mí es un sí", decía pulsando con la cabeza el botón dorado. Confeti por todos lados y la emoción de un concursante que no podía evitar las lágrimas.

Así que, tenemos nuevo concursante en la final, una vez más, con un importante mensaje detrás.