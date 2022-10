Betsy Remedios no puede aguantar las lágrimas durante la ovación del público de ‘Got Talent’ tras su actuación

Got Talent nos ha demostrado en más de una ocasión que hay situaciones muy difíciles. Una de ellas la ha compartido esta semana Betsy Remedios, una cubana que tuvo que salir de su país y que tiene a sus espaldas una dura historia de superación.

“Estos últimos meses han sido de muchas pruebas y mucha superación y quisiera creer que hay algo mejor para mí. Espero que Got Talent me abra las puertas a ese nuevo principio", decía en su presentación en el talent.

"La situación en mi país es muy difícil, asfixiante para cualquiera y entendí que tenía que irme de mi país. Me fui de Cuba el 7 de agosto y estuve en Rusia dos meses. Pasé por Serbia y casi me matan. En Grecia estuve tres meses en un campamento para refugiados, allí las condiciones son pésimas. Logré salí de ahí y me di cuenta de que lo más importante para mí es mi familia", aseguraba.

Antes de salir de Cuba tuvo que despedirse de los suyos. “Mi abuela, sus últimas palabras fueron: ‘Yo creo que no voy a volverte a ver’ y las de mi padre fueron, ‘tú eres una guerrera y vas a salir adelante’. Es duro”, decía tremendamente emocionada.

“Para mí Got Talent es esperanza”, decía justo antes de comenzar a cantar Memories, una de las canciones del musical Cats. Nada más acabar soltaba tensión llorando mientras asistía a la ovación del público.

Valoración del jurado

Risto Mejide le pedía que disfrutara del momento y le preguntaba por qué había elegido esa canción. “Habla de todo ese dolor y esa nostalgia que uno siente por las cosas que han pasado”, le explicaba ella.

"Es un tema demasiado fácil para ti, tienes una voz tan potente, tan controlada, controlas perfectamente el aire, la respiración, la nota, el vibrato que… coger Memories no lo entiendo”, insistía Risto.

“Yo creo que hoy en Got Talent se va a abrir una puerta muy grande para ti con ese talentazo que tienes le decía Dani Martínez. “Evidentemente, lo que dice Risto tiene parte de razón, pero al final elegís lo que os llena y a mí me ha gustado”, añadía Edurne. “Tienes una tesitura de voz super bonita, una voz muy limpia”, terminaba Paula Echevarría.

“Yo te quiero ver con algo más difícil, para mí es un no", decía Risto. Menos mal que sus compañeros le daban un ‘sí’ y podremos volver a verla en el programa.