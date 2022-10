Keanu Reeves podría pasarse a la dirección para adaptar su cómic al cine

Keanu Reeves puede estar viviendo una de sus mejores etapas. Triunfa gracias a su papel estelar en John Wick, que estrenará su cuarta parte en 2023; es una personalidad querida por la mayor parte del público e incluso se ha lanzado a escribir su primer cómic, todo un éxito de ventas. Y por si fuera poco, ahora podría ser director de cine.

La noticia se ha podido saber gracias al medio estadounidense Collider, que ha desvelado que el actor está considerando la opción de aceptar el puesto en la adaptación de BRZRKR, el cómic que él mismo escribió. Se sabía que iba a pasar a ser una película gracias a Netflix, que apostó por convertirla a la pequeña pantalla; y que ya tenía listo su guion e incluso elegido a su protagonista -que, como no podía ser de otro modo, es el propio Reeves-.

El medio confirma que el que lideró el Matrix de las hermanas Wachowski aún no se ha sentado a leer el guion de la película, pero que sí estaría valorando la opción de subirse a la dirección. No puede decir que no se sentirá como en casa: la historia la firmó él mismo, y el diseño de su personaje está hecho a su imagen y semejanza.

La historia, por otra parte, se centra en un argumento tan original como palomitero: un guerrero lleva combatiendo durante miles de años en la Tierra, por una condena que le hace luchar en nuestro planeta. Aunque todo cambia cuando se harta de esa vida y decide hacerse agente gubernamental para investigar sobre sí mismo.

Obviamente, aún no se puede esperar ningún paso hacia delante por parte del amor, quien sí ha confesado que su convencimiento para dirigir la película es del "33%". ¿Le veremos finalmente delante y detrás de las cámaras? Está claro que, de ser así, la adaptación tendría mucha más parte de la esencia del cómic.

La otra adaptación de BRZRKR

Pero no todo se queda ahí. El gigante del streaming parece ir a por todas con este proyecto, y a esta película de acción real se le sumará una serie. Eso sí, Keanu no tiene que preocuparse de plantearse también la dirección de una serie televisiva -al menos, si no quiere-, porque será otro proyecto aparte.

Netflix ya ha confirmado que hará una serie de anime sobre la historia, que pretende durar dos temporadas. Ahí los fans podrán ver con más tranquilidad todas las tramas que vivieron en las viñetas, que se forman en 12 números desde marzo de 2021, cuando publicaron el primero de ellos.

Aún no hay una fecha estipulada para ninguno de los dos proyectos, pero lo que ya es seguro es que los seguidores de Reeves están impacientes por verle en su nueva aventura. Decida lo que decida, Keanu y BRZRKR ya son un pack indivisible.