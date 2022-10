"End The Cage Age”, el movimiento que pide el final de las jaulas en la ganadería

El bienestar animal importa a un número cada vez mayor de ciudadanos. Un 98% de los españoles reconoce que los animales tienen derecho a la vida, y un 70% se opone a la producción alimentaria de animales en condiciones de hacinamiento, según el estudio 'Visión y Actitudes hacia los Animales en la Sociedad Española’, realizado por la Fundación BBVA.

Conscientes de esa preocupación, cada vez son más las empresas que ponen el foco en cómo viven sus cerdos, vacas, gallinas o cualquier otra especie destinada a la explotación ganadera. Animales que posan aparentemente felices para las campañas de publicidad y cuya situación parece distar mucho de lo que entendemos por hacinamiento.

La realidad, sin embargo, se parece poco a los anuncios. España es el país con más animales enjaulados de la UE, con un total de 87 millones, prácticamente el doble que habitantes humanos. Una cifra que se eleva hasta los 300 millones en toda Europa, desde cuyas instancias se fijan, sin embargo, toda una serie de disposiciones al respecto. La Comisión Europea establece que “cuando un animal está continua o regularmente confinado, debe dársele el espacio adecuado a sus necesidades fisiológicas y etológicas de acuerdo con la experiencia establecida y el conocimiento científico”.

Con el objetivo de demostrar el incumplimiento sistemático de esa normativa, la organización Equalia ha lanzado la campaña “End The Cage Age: Animales Libres de Jaula”, con la que pide al Gobierno español un pronunciamiento a favor de terminar con las jaulas en la ganadería intensiva, siguiendo la línea que está trabajando la Unión Europea, donde se está desarrollando una directiva que podría terminar con las jaulas de manera progresiva a partir del 2027. En un impactante vídeo, grabado en varias explotaciones de gallinas en jaulas situadas en la Comunidad de Madrid y Castilla La-Mancha, los activistas muestran un evidente hacinamiento, gallinas desplumadas y aves vivas conviviendo con muertas, así como pasando la mayor parte del día en total oscuridad.

Frustración y sufrimiento

“El confinamiento en jaulas impide la expresión de comportamientos naturales propios de la especie como el aleteo, los baños de arena o el libre movimiento de los animales”, denuncian desde Equalia. “Tal imposibilidad puede conducir a frustración aguda y comportamientos estereotipados, síntoma de sufrimiento psicológico. Y la falta de ejercicio puede conducir a problemas físicos, como la fragilidad ósea”, añaden.

En el vídeo, los activistas muestran hacinamiento, gallinas desplumadas y aves vivas conviviendo con muertas

Esas condiciones también afectan, en última instancia, a los consumidores. “La evidencia científica señala que la elevada densidad en las granjas conlleva la prevalencia, persistencia y desarrollo de salmonella en gallinas ponedoras alojadas en jaulas, en comparación con las alojadas en suelo”, destacan desde Equalia.

De cara al futuro, se espera que la Comisión termine el primer borrador de la directiva a finales de 2023, para eliminar gradualmente, y finalmente prohibir, el uso de jaulas para gallinas, cerdas lactantes, terneros, conejos, patos, gansos y otros animales, con fecha límite de implementación en 2027. A través de esta iniciativa se eliminarán progresivamente las jaulas en la Unión Europea para 2027. Además se pretende asegurar que todos los productos importados en la Unión Europea cumplan con los futuros estándares libres de jaulas, y se implementarán sistemas de incentivos y apoyo financiero a la ganadería europea durante la transición a la ganadería sin jaulas.

En palabras de Blanca Ponce, Responsable de Relaciones Institucionales de Equalia, “el apoyo del Gobierno a esta Directiva es fundamental para acercarnos a nuestros vecinos europeos y aplicar los hallazgos científicos sobre bienestar animal y seguridad alimentaria tal y como nos marca la Unión Europea”.

El bienestar, un "eufemismo"

Desde otros colectivos de activistas por los derechos de los animales aportan otro punto de vista. Es el caso de Animal's View, organización de activistas que, precisamente, se centra en documentar los abusos que sufren los animales. Para Helena Rivera, portavoz de Animal's View, "el término “bienestar animal” es un eufemismo cuando se aplica a la explotación y a la muerte de los animales".

"Hoy en día, nuestra sociedad parece cada vez más abierta a tener en cuenta a los animales, especialmente las generaciones más jóvenes. Estamos en el momento más adecuado para reivindicar que se deje de utilizarlos en cualquier ámbito. Este mensaje está calando en muchas personas, que deciden hacerse veganas. Por lo tanto, al emplear nuestros esfuerzos y dinero en conseguir regulaciones en el uso de los animales, lanzamos un mensaje confuso, que no cuestiona la relación especista que tenemos con ellos, perpetuando así la concepción de los animales como recursos", denuncian. "El mensaje que se lanza de esta manera es “ya tenemos en cuenta sus intereses, ofreciéndoles un poco más de espacio para vivir, por lo tanto, está bien que sigamos utilizándolos para nuestro beneficio”.

"Esto no significa que no seamos realistas y no sepamos que para que los demás animales sean respetados queda mucho por hacer, pero pensamos que quienes los defendemos debemos exigir y aspirar a mucho más", apunta Helena. "Por otro lado, hablar de seguridad alimentaria cuando nos referimos a mejoras para los animales nos parece una estrategia muy lejana a conseguir que se respeten los intereses de los animales.

Por último, Animal's View recuerda que "las investigadoras e investigadores que documentan la situación de los animales destinados al consumo saben perfectamente, y así lo han demostrado con múltiples imágenes, que estas medidas de “bienestar” casi nunca se cumplen, y cuando lo hacen son insuficientes. Granjas con el sello de bienestar animal que mantienen animales enfermos y muertos junto con animales vivos, granjas de gallinas sin jaulas donde igualmente se encuentran hacinadas y enfermas, mataderos con cámaras de vigilancia captados por cámaras ocultas de activistas desvelando sus horrores, y un largo etc".