Violeta Mangriñán se suma al viral del momento con la canción de Andreu de ‘La isla de las tentaciones 5’

Todavía no sabemos cómo terminará la aventura de Andreu Martorell en La isla de las tentaciones 5, pero lo que sí sabemos es que la canción que había compuesto a su novia Paola Monzani y que le escuchamos en el primer programa cuando Sandra Barneda le pidió que demostrara un poco de su talento, se ha convertido en un hit.

TikTok ha sido la plataforma que ha disparado esta popularidad de la canción que en su día cantó a capella ante la atenta mirada de sus compañeros Javi Redondo, Manuel Úbeda, Samuel Chávez y Mario González.

No a todo el mundo le ha gustado la canción. Marta Peñate ya dejó claro que ella no estaba entre sus fans porque consideraba que cantaba peor que Kiko Rivera.

“Alguien tenía que decirle la verdad, no canta bien. Me parece muy buena persona, pero cantar no es su fuerte”, reconocía en plató mientras Sandra le informaba de que se ha convertido en un auténtico hit que se baila ya en las discotecas.

Un tema viral

Son muchos rostros conocidos los que han apostado por la canción, incluso compañeros de la música. Meler, uno de los grupos emergentes de la escena, se ha entregado a ella creando una nueva versión.

Pero no han sido los únicos. Muchas influencers han caído rendidas ante esta composición que ya solo nos tiene pensando en alas. Susana Molina, la gran amiga de Anabel Pantoja a la que conocimos en Gran Hermano y que también pasó por La isla de las tentaciones, es otra de las que se lanzó a mostrarnos la coreografía que se ha creado con esta canción.

Una de las últimas en sumarse a esta tendencia ha sido Violeta Mangriñán. Ella también ha asegurado que estamos ante un temazo y se ha lanzado a bailarlo con su hermana pequeña, Lila Mangriñán. No han dudado en compartir un vídeo del momento. Lo que no sabemos es lo que opina su chico, Fabbio, que también se dedica a la música, aunque dentro de un género totalmente distinto.

Y tú, ¿ya te has lanzado?