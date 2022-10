Britney Spears vuelve a las fotos íntegramente desnuda y sus fans empiezan a cansarse: “Por favor, para”

Que Britney Spears publique fotos completamente desnuda ya no es noticia porque lo ha convertido en algo casi habitual, sobre todo, si está en la playa. Y es lo que ha vuelto a ocurrir.

Quizás, lo que sí es novedad en cuanto a estas imágenes en las que solamente se tapa con algunos emojis para no ser censurada por Instagram, es que sus fans empiezan a recibirlas de otra manera.

Al principio, una mayoría defendía este tipo de imágenes y reivindicaban su libertad de hacer lo que quisiera ahora que ha dejado de estar tutelada por su padre. Pero ahora, esa mayoría ya no ve con tan buenos ojos ese exhibicionismo continuo.

Los fans se cansan

Cada vez son más los que piden que pare y que piense en sus hijos que seguro que se tienen que ver afectados por este tipo de actuaciones.

No puedo seguir el ritmo de Kanye y Britney 😢

no creo que esto sea apropiado

Por favor para. Esto no está bien para tus hijos

🤦‍♂️🤦‍♂️ Britney, mira, lo entendemos, no se te ha permitido tener tu libertad durante mucho tiempo. Tampoco creo que debas estar tutelada pero lo que publicas no es lo que publicaría una persona de tu popularidad. Lo digo de la mejor manera posible... deberías pensar en contratar a un publicista o tal vez a un administrador de redes sociales. Escúchalos y sigue sus consejos.

Cariño, no tienes que posar o publicar así

Hay otras plataformas para este tipo de fotos Britney.

Amo a Britney pero ya no es nada privado 🤦‍♀️

No soy quién para juzgar, pero al mismo tiempo, si mi madre estuviera aquí publicando las mismas fotos, necesitaría una terapia extrema.

Britney, eres hermosa, pero tienes que dejar de publicar cosas como esta. Piensa en tus hijos y cómo les afecta

¡¡Detente!! piensa en tus hijos 😭💔

Reivindicando su libertad

Tras publicar una buena sesión de fotos desnuda, ha vuelto a reivindicar su libertad. “¡Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia... ¡¡¡estaban drogados o borrachos hasta la médula 😒!!!”, empezaba escribiendo.

“Yo era la maldita Santa que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba... ¡incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad 🇺🇸! Pasan los años y me sigue metiendo en un psiquiátrico!!!! ¡Ni una maldita persona me defendió! Mamá toma tus disculpas y vete a la mierda!!! Y a todos los doctores por joderme la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!! Bésame el puto culo de mi madre 😊 !!!!”, terminaba.