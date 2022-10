Gloria Camila y Omar Sánchez, nominados de ‘Pesadilla en el Paraíso’: La audiencia parece tenerlo claro

Esta semana Pesadilla en El Paraíso ya había avisado de que la mecánica del reality iba a cambiar. La audiencia empezaría a tener mayor protagonismo y sería dueña de algunas decisiones. De momento, esta semana ha podido salvar a uno de los tres nominados que habían sido designados con la anterior mecánica. El elegido ha sido Marco Ferri, aunque no han faltado las críticas porque no ha quedado muy clara cuál era la forma de votar.

Finalmente, Xavier Font ha resultado ser uno de los expulsados y él tenía que dar el nombre de un nominado. Ha elegido a Omar Sánchez. Quedaba por saber quién sería el otro nominado que se batirá en duelo con Xavier durante esta semana para convertirse en el próximo expulsado.

Cada uno de los granjeros ha ido dando su nombre. La que ha recibido más votos ha sido Gloria Camila.

Marco Ferri

"Dani no lo puedo nominar. Dani y Gloria han sido las cabezas de la estrategia de la semana que veía a Dani como capataz. Estrategia totalmente lícita, pero que no me ha gustado nada. No me ha gustado la manera en la cual la desarrollaron, no me ha gustado la conspiración que veía la semana anterior de eliminar a Xavi y esta semana, utilizar a un Xavi para eliminarme a mí o a Israel. No es tanto por la implementación de la estrategia sino la modalidad de cómo lo hicieron. Gloria, Comenzamos una relación bonita, pero con el paso del tiempo he analizado algunos comportamientos suyos y no me han gustado algunas actitudes de conspiración, actitudes sibilinas que conllevan comentarios malos hacia algunos compañeros, así que, mi voto es para Gloria".

Gloria Camila

"Evidentemente, como a las personas que van por detrás, que no son directos, que son sibilinos, les gusta que les palmeen y tener a gente todo el rato que le coman el culo, como yo soy directa, nomino a Marco".

Israel Arroyo

"Al principio me caía muy bien, la veía como la típica muñeca de cuento y en realidad es una muñeca que es un diablo. Gloria. Siempre se acerca con buena cara y cariñosa, pero después, si puede, te mete una puñalada por la espalda que no le importa si te desangras en el momento. La veo ruin y estratega y esa carita de niña buena, para nada".

#PesadillaParaíso5



Israel, (que no es santo de mi devoción), nomina GloriaK mostrando un criterio magistral. pic.twitter.com/lNe5xzR6bs — Locura (@Locura__) October 5, 2022

Patricia Steisy

"Mi voto es para Marco. Ya estoy harta de las personas que no son sinceras, que dicen que no tienen estrategia y que no tienen grupo cuando tienen un grupo muy evidente, cuando son estrategas, cuando van de fuertes y que hay que tomarse las cosas con deportividad y luego su amigo como Isra tiene que votar a Juan, al que no puede ni ver, porque tiene que proteger a su amigo Marco, cuando Marco dice que hay que nominar por afinidad, cosa que su amigo no hace y lo que critica en nosotros, a su amigo se le aplauda y es una cosa que no soporto por ilógica, incoherente y porque no tiene sentido".

Lucía Dominguín

"Israel. No soporto su manera de ser. No me gustan las personas que se meten con la gente que está aquí, amigos o no. Yo ahora los estoy conociendo a todos, pero él se mete gratis. Se ha metido con Gloria y Steisy que le han adorado, le han seguido las gracias, han compartido mogollón con ellos y se ha metido duro y muy injusto y a mí las personas así no me gustan".

Dani G

"También podría nominar a Marco, pero como dije ante de hacer la estrategia, es una persona a la que tengo cariño, no quería echarlo de la casa, nuestra estrategia iba orientada a protegernos a nosotros mismos y no ha salido bien. Con Israel me pasa otra cosa, que le he visto a diferencia de Gloria, que eso no te ha pasado a ti con ella, has mostrado una doble cara, que a ella no le ha pasado, que es estar con nosotros, ser amigos y ponernos de vuelta y media a Gloria, a Steisy y a mí, cosa que nosotros no hemos mostrado, una doble cara, entonces no quiero perderme y hacerle la cruz por algunos buenos momentos que también me regala por esa doble cara que espero que no vuelvas a sacar más porque es un plato de muy mal gusto. Así que mi voto es para Daniela. Porque es una palmera y una pelota de sus amigos. Se dedica a ir por la casa escuchando para ir comentando todo y es la abogada de todos los pleitos que ocurren en la casa, pero no dice la verdad. Personas sin criterio y sin personalidad no me gustan".

Juan Alfonso Milán

"Gloria, ella lo sabrá, me imagino. Es una persona que me caía bien al principio, pero ha tenido comportamientos que no me han gustado. No comparto su sentido del humor, ni su manera de ser. La veo bunas personas a veces, no creo que tenga mucha maldad, pero he visto algunas cosas que a mí me molestan y no van con mi personalidad".

Daniela Requena

"Nominaría encantadísima a Dani, pero no puedo porque es capataz, como concursante me parece un tramposo, como compañero, mal compañero porque roba y, además, me parece un chulesco. Estamos en un momento del concurso en el que tengo que empezar a hacer descarte y ver quién me suma y quién me resta. Voy a nominar a Juan. No tengo nada en contra de ti, pero te voy a nominar por descarte".

Víctor Janeiro

"A todos los polluelos les tengo mucho cariño, a mí me lo ponen muy difícil porque es verdad que existen las estrategias y me parece bien porque entretienen, yo fui partícipe de una. Me fijo en otros aspectos que en una discusión. Me da mucha pena, he nominado a Gloria. En este caso voy a mirar a partir de ahora las tareas, no se nos puede olvidar que estamos en una granja y es una responsabilidad y últimamente la he visto más floja y de ahí mi voto".

#PesadillaParaíso5



Gracias al decisivo voto de Víctor Janeiro, GloriaK nominada!!!!!



Los motivos:

Qué es vaga como ella sola. pic.twitter.com/e061CyOVE0 — Locura (@Locura__) October 5, 2022

El recuento ha dado como nominada a Gloria Camila para alegría de muchos. Por lo tanto, ella y Omar Sánchez están en la cuerda floja y uno de ellos será el expulsado de la semana, aunque parece que la audiencia tiene su voto claro y afecta a uno de ellos.

El próximo día comprobaremos si realmente Gloria Camila es la expulsada.