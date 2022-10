A Dabid Muñoz le cuesta creerse la confesión de Joaquín en su programa: “Yo nací con un huevo sin hacer”

Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, ya puede dejar el deporte para dedicarse a la televisión porque el estreno de su nuevo programa ha demostrado que tiene mucho potencial. Joaquín, El novato ha arrasada en audiencias con Dabiz Muñoz como primer invitado.

Ha hablado con el chef de su pasión por la cocina, su mujer Cristina Pedroche, sus estrellas Michelín o su pasado como futbolista. Pero no todo era hablar en el programa.

El formato pasa porque el anfitrión aprenda el oficio de su invitado. Lo primero que le ha enseñado el dueño de Diverxo ha sido hacer un huevo frito perfecto. Y parece que lo ha conseguido e incluso han brindado por el resultado.

Antes de ponerse con el gran reto, que era hacer un plato de lentejas, Joaquín ha confesado una anécdota que le ha venido a la cabeza hablando de su huevo frito.

Defecto de nacimiento

“Yo nací con un huevo defectuoso”, soltaba para asombro de todos. “¿De verdad?”, le preguntaba su invitado. “Sí, yo nací con huevo sin hacer”, confirmaba, “nací con un huevo descolgado”. “Eso no es sin hacer”, le reprochaba el chef. “Sí, sin hacer”, reiteraba él.

“Los médicos dijeron que tenía el huevo como descolgado y que no estaba hecho”, insistía mientras el resto de la mesa se partía de risa. “No es coña. Le dijo el médico a mi madre que había que operarme, pero había que esperar un poco hasta que yo creciera un poquito o, que para que se me cociera el huevo, me tenía que poner todos los días veinte minutitos al sol”, explicaba.

Y Dabiz Muñoz no podía dejar de preguntarse si de verdad estaban hablando de esto en televisión y no acababa de creérselo. Acabo preguntándole si se le había cocido ya. “Sí, sí, lo tengo todo al mismo nivel, están los dos perfectos”, aseguraba.

“Siempre le pregunto a mi madre, ‘¿no tienes fotos por ahí?’ y mi hermana siempre me lo cuenta. Nosotros somos ocho hermanos y mi hermana mayor es la que me ponía al solecito con la primera luz del día. Me tapaba entero y el huevecito al sol”, añadía.

“Esto me está pareciendo lo mejor del día”, le decía Dabid que era incapaz de parar de reírse.

Está claro que este estreno nos ha dejado grandes momentos para recordar. La naturalidad del presentador ha sido una de las claves de su éxito.