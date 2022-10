Omar Sánchez y Marina Ruiz tienen la oportunidad de hablar en ‘Pesadilla en El Paraíso’ y dan mucha envidia

Muchos han cuestionado la relación de Omar Sánchez y Marina Ruiz en Pesadilla en El Paraíso. Algunos pensaban que era una venganza hacia Anabel Pantoja y otros, que era un montaje para ganar protagonismo. El caso es que los protagonistas se mantienen al margen de comentarios y disfrutan de lo que ha surgido entre ellos.

Tras la expulsión de Marina la semana pasada, el canario se quedó de bajón. Tenía dudas sobre lo que estaría pasando fuera y ha llegado a reconocer que se había enamorado en el poco tiempo que habían compartido en la granja.

Pero han podido hablar y aclarar algunas dudas. Y su reencuentro ha sido de esos momentos de comedia romántica que despierta muchos suspiros y da mucha envidia... a algunos porque también hay quienes están cansados de esta carpeta.

Otros, sin embargo, después de ver la conversación que han mantenido en directo en el último programa, apuestan por esta pareja que no está más que comenzando a conocerse.

“Que sepas que te estoy echando de menos un montón, ya me ves con tu pañuelo todo el día puesto aquí. La verdad es que las noches me acuesto pensando en ti, te echo un montón de menos. También me acuesto con tu sudadera, Gloria lo sabe, que me calma. Gracias a Steisy, Gloria y Dani, son las tres personas que aquí las tengo para siempre y las tendré siempre. Me dijeron que ibas a estar esperándome”, empezaba diciendo el surfista.

“Que te echo mucho de menos, que me acuerdo muchísimo de ti y obvio que te estoy esperando, tonto”, le decía su chica para dejarle tranquilo. Eso sí, también había un pequeño reproche.

“Te tengo que decir una cosa, que vaya tela que me he tenido que ir para que te estés dando cuenta de las cositas, ¿eh?, ahora me echas mucho más de menos y allí estabas más seco”, le echaba en cara.

“Es lo que suele pasar. A veces lo tienes todo aquí dentro, piensas que no se va a ir, y al final, cuando te vas, me doy cuenta de todo”, aseguraba. Y Lara Álvarez le recordaba que había dicho estos días que estaba enamorado.

Declaración de amor

“La palabra enamorado es super fuerte, es verdad que estoy en ese momento, ese sentimiento, que me queda poquito para llegar a abrazarte, a besarte y que siga fluyendo todo y que, no sé qué me pasa, pero me tienes locamente loco y no paro de pensar en ti”, admitía sobre lo que siente.

“Ahora espero que, con esta llamada, y verme, te de un chute de energía y que sepas que está todo bien y que te voy a esperar”, le decía su chica que le ha pedido que aguante y luche por estar en la final y que lo hago por los dos.

De momento, Omar está nominado y aunque gran parte de la audiencia está haciendo campaña por echar a Gloria Camila, nunca se sabe lo que puede suceder, así que, lo mismo su reencuentro llega antes de lo esperado.